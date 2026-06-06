Kategorie artykułu: Biznes Sport Świat
San Antonio Spurs w konflikcie z burmistrz miasta. W tle miliardy dolarów
San Antonio Spurs przyspieszają proces budowy nowej hali. Klub, który właśnie gra w finałach NBA, wraz z władzami miasta szuka nowych partnerów do projektu. Kłody pod nogi rzuca im burmistrz San Antonio. Jest skonfliktowana z właścicielami Spurs i wbrew partyjnym kolegom nie chce z nimi współpracować.
06.06.2026, 05:45
Od kiedy szeregi San Antonio Spurs zasilił gwiazdor Victor Wembanyama, klub zwiększył wydatki na działalność marketingową we Francji. Podczas playoffów organizuje strefy kibica w Paryżu, w zeszłym roku pojawił się też nad Sekwaną w ramach NBA Europe Games i pojedzie tam również za rok. Francuscy inwestorzy to duża nadzieja klubu i miasta San Antonio w zakresie finansowania inwestycji w dystrykt rozrywkowy, którego główną atrakcją będzie hala sportowa. Fot. Christian Petersen/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego awans San Antonio Spurs do finałów NBA ma znaczenie dla promocji miasta i budowy nowej hali.
- W jaki sposób finansowana ma być nowa dzielnica rozrywkowa z halą San Antonio Spurs.
- Skąd wziął się spór między burmistrz Giną Ortiz Jones a właścicielami Spurs Sports & Entertainment.