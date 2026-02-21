Geniusz marketingu wraca do Los Angeles Lakers. To znajomy nowego właściciela klubu

Jako akredytowany dziennikarz NBA i FIBA co tydzień dostarczam wam najświeższe wiadomości zza kulis najlepszej koszykarskiej ligi świata. Polecam pozostałe teksty z serii „Rzut za ocean”.

Zapomnijcie o tym, że Jeremy Sochan przechodzi do New York Knicks, a Anthony Davis do Washington Wizards. Najważniejszego transferu tej zimy dokonali Los Angeles Lakers. Nowym dyrektorem ds. operacji biznesowych drużyny z Kalifornii zostanie Lon Rosen, który zastąpi na tym stanowisku Tim Harris. To zmiana niezwykle istotna – i to z wielu powodów.

Początki kariery Lona Rosena i era „ Showtime ” w Lakers

Za młodu Lon Rosen, jeszcze jako student University of Southern California, musiał odbyć obowiązkowe praktyki. Aplikował do wielu miejsc i – ku własnemu zaskoczeniu – w 1980 r. ofertę stażu złożyli mu Los Angeles Lakers. Już w pierwszych miesiącach spędzonych w hali The Forum, zarówno przy koszykarskich Lakers, jak i hokejowych Los Angeles Kings, dało się zauważyć jego wyjątkowy talent do przyciągania i angażowania kibiców.

Zaledwie po kilku latach Rosen awansował na dyrektora ds. działań promocyjnych Lakers, Kings oraz samego Forum – obiektu organizującego nie tylko mecze, lecz także największe koncerty. W dużej mierze odpowiadał za popularyzację koszykarzy „Jeziorowców” w erze nazywanej „Showtime”, której symbolem był rozgrywający Magic Johnson. To właśnie on został pierwszym klientem agencji marketingowej, którą Lon Rosen założył w 1987 r., po odejściu z Lakers.

First Team Marketing i rozwój marki w MLB

Na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat Lon Rosen, działając w ramach swojej firmy First Team Marketing, pomagał sportowcom i klubom zwiększać potencjał oraz zasięg działań marketingowych. Kluczowe znaczenie ma jednak to, czym zajmuje się od półtorej dekady.

W 2012 r. współpracował z konsorcjum, w którego skład wchodzili m.in. Magic Johnson oraz miliarder Mark Walter, planujący zakup Los Angeles Dodgers – klubu występującego w baseballowej lidze Major League Baseball. Rosen wykorzystał swoje kontakty w Kalifornii i pomógł dopiąć transakcję o wartości 2 mld dolarów. Następnie objął stanowiska wiceprezydenta oraz dyrektora marketingu drużyny.

Sukces marketingowy Los Angeles Dodgers : frekwencja, social media i globalna ekspansja

Od momentu, gdy w 2013 r. Lon Rosen objął swoje funkcje, Los Angeles Dodgers notują najwyższą średnią frekwencję na meczach w całej MLB w każdym kolejnym sezonie. Klub znajduje się również w ligowej czołówce pod względem przychodów, systematycznie zwiększając je rok po roku. Amerykanin tchnął nowe życie w markę, która swoje lata największej świetności miała już za sobą, skutecznie łącząc tradycję z nowoczesnym, globalnym podejściem do sportowego marketingu.

Los Angeles Dodgers byli jednym z pierwszych klubów aktywnie działających w mediach społecznościowych, w czasie, gdy te dopiero raczkowały. Organizacja mocno zacieśniła także współpracę z celebrytami oraz wprowadziła szereg akcji tematycznych, których celem było przyciągnięcie na stadion również tych kibiców, którzy sportem interesują się jedynie od święta.

Z inicjatywy i przy strategicznym udziale Lona Rosena Dodgers zaczęli również masowo produkować klubowe gadżety, regularnie rozdając je za darmo. Chodziło o to, by charakterystyczne logo z napisem „LA” krążyło po świecie – i trafiało na głowy kibiców także poza Stanami Zjednoczonymi, w tym w Polsce. Globalny zasięg marki Dodgers był dodatkowo wzmacniany poprzez konsekwentne stawianie na zagranicznych zawodników. W barwach drużyny z Los Angeles występowało wielu Japończyków, a dzięki dedykowanym akcjom promocyjnym klub do dziś zarabia w Japonii miliony każdego roku.

Są to dziś standardowe narzędzia marketingowe, stosowane przez niemal każdy profesjonalny klub sportowy w USA – ale w momencie ich wdrażania Dodgers należeli do pionierów tego podejścia.

Jeżeli masz w szafie czapkę z takim logo, to wiedz, że to zasługa Lona Rosena. Fot. Justin K. Aller/Getty Images

Mark Walter łączy Lakers i Dodgers – podwójna rola Lona Rosena

Co ciekawe, Lon Rosen nie zamierza rozstawać się z Los Angeles Dodgers. Będzie pełnił praktycznie tę samą rolę w dwóch największych klubach w Kalifornii – i jednych z najpopularniejszych w USA oraz na świecie. Może sobie na to pozwolić, ponieważ od kilku miesięcy oba kluby mają tego samego właściciela – Marka Waltera. Miliarder, posiadający udziały w drużynach sportowych na całym świecie, kupił Los Angeles Lakers za 10 mld dolarów.

W ramach transakcji zgodził się, by dotychczasowa właścicielka klubu Jeanie Buss pozostała na stanowisku gubernatora przez kilka kolejnych lat. W części mediów pojawiły się jednak sugestie, że jej realna rola została ograniczona. Zaledwie kilka miesięcy temu klub zwolnił jej braci, a dziś stanowisko dyrektora, które dotąd zajmował jej bliski współpracownik, objął wieloletni partner biznesowy nowego właściciela.

Sprawa jest jednak bardziej złożona. Bracia Buss zostali zwolnieni przede wszystkim dlatego, że pozostawali w konflikcie z siostrą. Z kolei Lon Rosen dobrze zna się z Jeanie Buss jeszcze z czasów swojej pracy w Lakers w latach 80. XX w. Wówczas klubem zarządzał ojciec Jeanie – Jerry Buss, legendarny właściciel Lakers. Jeanie i Lon utrzymywali także relacje prywatne, ponieważ córka właściciela również zaczynała pracę w klubie od najniższego szczebla.

Kilka dni temu gubernator Lakers wydała oficjalne oświadczenie, w którym wita Rosena ponownie w klubie i podkreśla, że jego wieloletnie doświadczenie w biznesie sportowym i rozrywkowym będzie kluczowe dla dalszego rozwoju biznesowego organizacji.

Finanse Los Angeles Lakers : przychody, frekwencja i wyzwania biznesowe

Wbrew pozorom jest tu sporo do zrobienia. Kibice bez trudu wskażą, że wyniki sportowe mogłyby być lepsze, ale również od strony biznesowej Lakers nie wykorzystują w pełni potencjału swojej marki. Mimo globalnej rozpoznawalności wciąż widoczna jest przestrzeń do wzrostu – zarówno jeśli chodzi o zasięg, jak i o monetyzację.

Potwierdzają to dane dotyczące frekwencji meczowej. W poprzednim sezonie Los Angeles Lakers zajęli 12. miejsce w lidze pod tym względem. Na ich spotkania przychodziło średnio 18 723 kibiców, co oznaczało wynik o 0,9 proc. słabszy r/r.

Przychody klubu w 2025 r. były jednak imponujące. Wyniosły 551 mln dolarów – najwięcej w historii organizacji, choć jednocześnie poziom ten był zbliżony do rezultatów osiąganych w dwóch wcześniejszych latach. Lakers dysponują silnym i stabilnym portfelem sponsorów długoterminowych. Klub blisko współpracuje m.in. z American Express, Delta Air Lines, Nike oraz Toyota. Równolegle rozwijane są partnerstwa lokalne – m.in. z siecią fast foodów Jack in the Box czy systemem ochrony zdrowia UCLA Health.

Jednak mimo wielu nowych umów sponsorskich zysk operacyjny Los Angeles Lakers za zeszły rok wyniósł 170 mln zł. Był on nie tylko o 29 mln dolarów niższy r/r, ale także o 8 mln niższy od poziomu z 2019 r. Dużą rolę odegrały wynagrodzenia zawodników, które łącznie są dziś najwyższe od ponad dekady. Nie udało się ich zniwelować transferami – tej zimy Lakers nie przeprowadzili żadnej wymiany. Oczywiście poza tą, którą tu opisujemy – być może, jak się okaże, najważniejszą.