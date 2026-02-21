Kategorie artykułu: Biznes Sport Świat
Geniusz marketingu wraca do Los Angeles Lakers. To znajomy nowego właściciela klubu
Zaczynał karierę 50 lat temu jako praktykant w Los Angeles Lakers. Dziś, po dekadach sukcesów z innymi klubami i sportowcami, wraca, by dokończyć to, co zaczął. Lon Rosen, postrzegany przez wielu jako geniusz sportowego marketingu, obejmie stanowisko dyrektorskie w klubie z Miasta Aniołów. To pierwsze duże nazwisko przyciągnięte przez Marka Waltera, nowego właściciela Lakers.
21.02.2026, 08:00
Lon Rosen dołącza do Los Angeles Lakers jako dyrektor ds. operacji biznesowych, chociaż nie zrezygnował ze swojej roli dyrektora marketingu w Los Angeles Dodgers. Będzie pracował w obu klubach, zgodnie z wolą ich wspólnego właściciela, Marka Waltera.
Fot. Katie Jones/Variety/Penske Media via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego powrót Lona Rosena do Los Angeles Lakers może być kluczowy dla biznesowej przyszłości klubu.
- Jak Lon Rosen przez ostatnie lata budował potęgę marketingową Los Angeles Dodgers i jakie narzędzia wykorzystał do zwiększenia frekwencji oraz przychodów.
- W jakiej kondycji finansowej są dziś Los Angeles Lakers i gdzie tkwi ich największy potencjał wzrostu.