Kategoria artykułu: Sport
Gianni Infantino przelicytował. Mundial nie trafi w prywatne ręce, szef FIFA drży o posadę
Plan był taki jak zwykle: zwiększyć zysk. Rekordowo dochodowy dla FIFA mundial miał stać się jeszcze bardziej dochodowy, za sprawą podzielenia się piłkarskim tortem z prywatnym biznesem. Ale piłkarski świat ten pomysł odrzucił. A wkrótce może odrzucić także pomysłodawcę.
03.08.2026, 17:45
Gianni Infantino ma ból głowy. Pierwszy raz napotkał na tak zdecydowany opór środowiska. Musiał wycofać się ze swojego pomysłu na przyszłość mundialu i może go czekać trudna batalia o pozostanie szefem FIFA. Fot. Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polegał pomysł częściowej prywatyzacji komercyjnej strony mundialu.
- Co sprzeciw federacji piłkarskich ze świata oznacza dla Gianniego Infantino.
- Kto mógłby zastąpić Infantino w fotelu szefa FIFA.