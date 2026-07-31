Gigazakup równoważy spadki banków. Podsumowanie notowań GPW 31 lipca 2026 r.

Ok. godz. 15.55:

WIG20 spadał o 0,3 proc. do 3897 pkt, a WIG szedł w dół o 0,1 proc. do 146647 pkt. mWIG40 zwyżkował o 0,5 proc. do 10219 pkt.

W Europie indeks FTSE 100 spadał o 0,1 proc., DAX zyskiwał 0,02 proc., a CAC 40 zwyżkował o 0,4 proc.

W USA Dow Jones Industrial rósł o 0,1 proc., S&P 500 zyskiwał 0,05 proc., a Nasdaq Comp. szedł w górę o 0,3 proc.

Główne indeksy GPW kończą ten tydzień wzrostami. Gdyby indeks WIG20 zakończył sesję na obecnych poziomach, w ciągu całego tygodnia wzrósłby o 1,8 proc., a wartość WIG zwiększyłaby się o 2,3 proc. Wskaźnik mWIG40 zyskałby 3,8 proc., a indeks sWIG80 poszedłby w górę o 0,3 proc.

W ciągu tygodnia zarówno WIG, jak i mWIG40 znalazły się na historycznych maksimach.

Żabka jednak sprzedana. Chętni Kanadyjczycy z Alimentation Couche-Tard

Głównym bohaterem piątkowej sesji stała się Żabka, której kurs ok. godz. 15.55 rósł o 8 proc. do 31,63 zł. Obroty na akcjach Żabki wynosiły 690 mln zł, podczas gdy obroty w indeksie WIG20 wynosiły 2 mld zł, a w indeksie WIG – 2,3 mld zł.

Kurs poszedł w górę po informacji, że Alimentation Couche-Tard zamierza ogłosić wezwanie na 100 proc. akcji Żabka Group po cenie 32 zł za akcję. Żabka podała w komunikacie, że zawarła porozumienie z Circle K Polska, spółką zależną Alimentation Couche-Tard, a akcjonariusze Żabki zobowiązali się sprzedać akcje. Wezwanie ma być ogłoszone na 100 proc. akcji

Jak poinformował Alex Miller, prezes Alimentation Couche-Tard, Żabka będzie nadal działać niezależnie pod kierownictwem dotychczasowego zespołu zarządzającego. Marka Żabka ma pozostać. Wezwanie do sprzedaży akcji Żabki ma się rozpocząć w sierpniu, a zamknięcie transakcji przewidywane jest do końca IV kw. 2026 r.

Ponadto Żabka opublikowała wyniki za II kw. 2026 r. Grupa zanotowała 1,228 mld zł skorygowanej EBITDA wobec 1,057 mld zł rok wcześniej. Analitycy spodziewali się 1,196 mld zł skorygowanego wyniku EBITDA.

Kurs Żabki na początku tygodnia zaliczył mocny spadek po informacji, że z jej kupna wycofali się Japończycy. W poniedziałek rano jedną akcję można było kupić za mniej niż 27,5 zł.

– Sponsorem dzisiejszej sesji jest Żabka, w tym sensie, że pozytywny wpływ na sesję ma wezwanie na akcje po 32 zł. Trochę też pewnie wczorajsza udana sesja w Stanach i odbicie na KOSPI sprawiły, że początek sesji na naszej giełdzie był udany – powiedział PAP Biznes Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu doradztwa inwestycyjnego w Ipopema Private Investments.

Dzisiaj korekta na bankach, w przyszłym tygodniu kolejne wyniki największych spółek

Jego zdaniem za popołudniowym schłodzeniem nastrojów stoją spadki banków.

– PKO BP zabiera 9 punktów z WIG20, a Pekao SA 5 punktów. Gdyby nie ich spadki, to WIG20 byłby na plusie. Pozytywnym wsparciem są firmy energetyczne, takie jak PGE i Tauron. Być może niskie stany Renu w Niemczech, które powodują spadek żeglugi, przy większym popycie na energię elektryczną sprawiają, że właśnie spółki energetyczne zachowują się przyzwoicie – powiedział.

Jak ocenia, w przyszłym tygodniu wpływ na notowania będą miały m.in. wyniki kwartalne kolejnych spółek. We wtorek 4 sierpnia wyniki opublikuje Alior Bank, a 6 sierpnia Orlen.

– Rynek czeka też na podpis pana prezydenta, jeżeli chodzi o ustawę dotyczącą OKI. Ustawa wspierałaby płynność – powiedział Sobiesław Kozłowski.

– Po Fedzie dolar się osłabia, indeks DXY jest na ok. 100 punktów, co powoduje, że EUR/USD wychodzi powyżej 1,15. Jeśli ta tendencja się utrzyma, byłoby to wspierające dla WIG20 – ocenił.

Jak dodał, we wtorek 4 sierpnia nastąpi odcięcie od wartości WIG20 dywidendy z PKO BP. Spółka wypłaci 6,14 zł dywidendy na akcję.

– Część inwestorów woli sprzedać akcje przed dywidendą, żeby nie płacić podatku w wysokości 19 proc., a niektórzy właśnie liczą na to, że po odcięciu dywidendy notowania będą rosły – powiedział analityk.

Jego zdaniem otoczenie powinno być sprzyjające notowaniom banków.

– Ostatnie konferencje wynikowe banków mówią, że w przypadku marż odsetkowych cykl spadkowy już zmierza ku końcowi i są szanse na odbicie, co zdaje się wspierać fundamentalnie sentyment do banków – powiedział.

– Wzrosty notowań ropy powodują, że maleją szanse na obniżkę stóp proc. jesienią, o której mówił prezes Glapiński, co także może poprawiać sentyment do banków. Przy czym jest ryzyko, że gdyby notowania ropy były dłużej na wysokim poziomie, mogłoby to negatywnie wpłynąć na wzrost gospodarczy, a banki są na to wrażliwe – dodał Sobiesław Kozłowski.

W górę spółki energetyczne, kolejnydobry dzień XTB

W piątek wśród blue chipów dobrze radziły sobie PGE i Tauron, które ok. godz. 15.55 rosły odpowiednio o 3,2 proc. i 0,5 proc. Spółki te odreagowywały spadki z poprzednich dni. Kurs PGE od 24 lipca do środy 29 lipca spadł o 8,6 proc., a w czwartek lekko wzrósł. Z kolei Tauron w dniach 23-30 lipca stracił ok. 7 proc.

Rosła także Enea o 3,2 proc., dzięki czemu j była jedną z najsilniejszych spółek w mWIG40. Akcje spółki od poniedziałku do czwartku staniały łącznie o prawie 6 proc.

Wśród blue chipów o 0,7 proc. rósł też Orlen. Od poniedziałku do piątku spółka straciła ok. 6 proc.

W indeksie mWIG40 lekko rósł XTB, do 148,5 zł. Spółka w czwartek zyskała 8,6 proc. po publikacji szacunkowych wyników, które były dużo lepsze od konsensusu. Od początku roku do czwartkowego zamknięcia akcje XTB podwoiły swoją wartość.

Analitycy Noble Securities w raporcie z 30 lipca obniżyli rekomendację dla XTB do „akumuluj” z „kupuj”, a wycenę w horyzoncie 12-miesięcznym podwyższyli do 151,7 zł z 96,3 zł wcześniej.

Główne wnioski WIG20 znajdował się w piątek 31 lipca się pod presją banków. Spadki PKO BP i Pekao zrównoważyły mocny wzrost kursu Żabki oraz dobrą postawę spółek energetycznych. Żabka była główną gwiazdą piątku na warszawskim parkiecie. Kurs spółki rosł o ok. 8 proc. po informacji o planowanym wezwaniu po 32 zł za akcję ze strony chcących przejąć Żabkę Kanadyjczyków z Alimentation Couche-Tard. Walory Żabki generowały bardzo wysokie obroty, odpowiadając za znaczącą część handlu na GPW. Piątkowe lekkie spadki nie powinny przesłaniać obrazu całego tygodnia. Gdyby indeks WIG20 zakończył sesję na obecnych poziomach, w ciągu całego tygodnia wzrósłby o 1,8 proc., a wartość WIG zwiększyłaby się o 2,3 proc. Wskaźnik mWIG40 zyskałby 3,8 proc. W ciągu tygodnia zarówno WIG, jak i mWIG40, znalazły się na historycznych maksimach.

Źródło: PAP, XYZ