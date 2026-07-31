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Gigazakup równoważy spadki banków. Podsumowanie notowań GPW 31 lipca 2026 r.
Po południu na GPW indeks WIG20 znalazł się na lekkim minusie. Negatywnie na rynek wpływały w piątek spadki PKO BP i Pekao, których nie przeważały ani 8-proc. wzrost Żabki, ani zwyżki spółek energetycznych i Orlenu. Główne indeksy kończą jednak tydzień wzrostami. Zdaniem analityka Ipopema Private Investments Sebastiana Kozłowskiego wpływ na notowania w przyszłym tygodniu będą miały m.in. wyniki kwartalne kolejnych spółek oraz zachowanie dolara.
31.07.2026, 16:40
Na zdjęciu logo GPW. Fot. PAP/Rafał Guz
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