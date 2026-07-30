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NEWSROOM XYZ
30.07.2026 17:27

Grupa Żabka opublikowała wyniki za II kwartał 2026 r. EBITDA powyżej prognozy

Żabka Group zanotowała w II kw. 2026 r. 1,228 mld zł skorygowanej EBITDA wobec 1,057 mld zł rok wcześniej – podała spółka w raporcie. Analitycy spodziewali się 1,196 mld zł skorygowanej EBITDA.

Szyld Żabki nad sklepem
Zdjęcie przedstawia szyld Żabki nad sklepem. Fot. STR/NurPhoto via Getty Images

Raportowana EBITDA wzrosła o 16,1 proc. rok do roku, do 1,163 mld zł.

EBIT wyniósł 641 mln zł wobec 533 mln zł rok wcześniej. Konsensus wynosił 630,6 mln zł.

Zysk netto w II kw. wyniósł 322 mln zł wobec 192 mln zł rok wcześniej. Analitycy oczekiwali 328,5 mln zł zysku netto.

Przychody Grupy Żabka wyniosły w II kw. 8,101 mld zł wobec 7,124 mld zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 13,7 proc. rok do roku. Konsensus przewidywał 7,938 mld zł przychodów.

Sprzedaż do klienta końcowego w II kw. wzrosła o 13,2 proc. rok do roku, do 9,205 mld zł.

Sprzedaż LFL wzrosła o 4 proc. wobec wzrostu o 6,1 proc. w II kw. rok wcześniej.

Narastająco po I półroczu 2026 r. Grupa Żabka miała 14,666 mld zł przychodów i 1,903 mld zł skorygowanej EBITDA. Zysk netto wyniósł 249 mln zł.

Grupa Żabka podtrzymuje cel średniego do wysokiego jednocyfrowego wzrostu LFL w 2026 r.

Grupa Żabka podtrzymuje po I półroczu cel średniego do wysokiego jednocyfrowego wzrostu sprzedaży LFL w 2026 r. – podała spółka w raporcie półrocznym.

„Grupa pozostaje przekonana o swojej zdolności do realizacji celów strategicznych na 2026 r. oraz celów krótkoterminowych. Oczekuje się, że wzrost sprzedaży w ujęciu porównywalnym utrzyma się w 2026 r. na poziomie od średniej do wysokiej jednocyfrowej wartości, wspierany przez innowacje i inicjatywy handlowe" – podała Żabka.

Grupa zakłada również utrzymanie marży skorygowanej EBITDA w górnej części przedziału 12-13 proc., przy jednoczesnej stopniowej poprawie marży zysku netto do ok. 4,5 proc. w średnim okresie.

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Źródło: PAP

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