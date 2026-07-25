Japoński gigant porzuca plany inwestycji w Żabkę

Japońska spółka Seven & i Holdings porzuca plany inwestycji w Grupę Żabka. Przedstawiciele spółki poinformowali, że nie udało im się osiągnąć satysfakcjonującego porozumienia.

Doniesienia dotyczyły inwestycji sięgającej od kilku do kilkunastu miliardów złotych.

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„Rozmowy dotyczące potencjalnej inwestycji w największą sieć sklepów typu convenience w Polsce zostały zakończone, a spółka podjęła decyzję o niekontynuowaniu planowanej inwestycji w obecnej chwili” – poinformowali przedstawiciele Seven & i Holdings Co. w sobotę rano.

Seven & i Holding należy do największych i najbardziej wpływowych konglomeratów handlowych na świecie. Doniesienia dotyczyły inwestycji sięgającej od kilku do kilkunastu miliardów złotych.

„Spółka nie była w stanie osiągnąć porozumienia ze sprzedającym na warunkach, które uznałaby za leżące w najlepszym interesie akcjonariuszy Seven & i oraz innych interesariuszy” – tłumaczą przedstawiciele japońskiego giganta.

Firma, która jest już zaangażowana w Szwecji, Danii i Norwegii, zapowiada, że nadal będzie szukać okazji inwestycyjnych w Europie.

„Spółka pozostaje skoncentrowana na konsekwentnej i zdyscyplinowanej realizacji swojego globalnego planu strategicznego »Transformacja 7-Eleven« oraz na maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy i innych interesariuszy” – czytamy w komunikacie.

Jak przypomina Bloomberg, Seven & i Holding znajduje pod presją ze względu na spadający od początku roku kurs akcji, nawet pomimo podniesienia prognozy zysku operacyjnego powyżej oczekiwań analityków.

Przypomnijmy: informacje o rozmowach Seven & i Holdings z Grupą Żabka pojawiły się w czwartek 16 lipca. Następnego dnia przedstawiciele japońskiej spółki potwierdzili te doniesienia.

Kurs Żabki zareagował wyraźnymi wzrostami. Podczas gdy w środę 15 lipca akcje spółki zakończyły sesję na poziomie 28,05 zł, w czwartek 16 lipca wzrosły do 31,1 zł, a w piątek 17 lipca do 33,67 zł. Po zamknięciu sesji w piątek 24 lipca akcje Żabki były wyceniane na 31,15 zł.