Przychody grupy LPP wzrosły w pierwszym kwartale o 10 proc.

Grupa LPP zanotowała w pierwszym kwartale 2026 r. (czyli w okresie luty–kwiecień) 10-procentowy wzrost dynamiki przychodów w walutach stałych.

W piątek grupa opublikowała szacunkowe wyniki za pierwszy kwartał roku. Zgodnie z komunikatem, sprzedaż porównywalna LFL (wskaźnik mierzący wzrost przychodów w sklepach działających co najmniej rok) LPP spadła w analizowanym okresie o 2,8 proc. w ujęciu rocznym.

Marża brutto na sprzedaży szacowana jest w przedziale 58–59 proc. Grupa spodziewa się, że w pierwszym kwartale 2026 r. marża brutto będzie najwyższa w ciągu roku.

Kiepska pogoda wpłynęła na sprzedaż

Jak wskazuje LPP, początek sezonu wiosna/lato 2026 r. charakteryzował się relatywnie niskimi temperaturami. „Chociaż warunki te przełożyły się na niższą od zakładanej dynamikę przychodów, to historycznie najwyższa dla pierwszego kwartału marża brutto na sprzedaży oraz dyscyplina kosztowa kompensowały wpływ mniej sprzyjającej aury (...). Słabszy początek sezonu w lutym został częściowo zrekompensowany bardzo dobrymi wynikami osiągniętymi w marcu" – podała grupa.

W rezultacie pierwszy kwartał 2026 r. był piątym z rzędu kwartałem, w którym LPP odnotowało poprawę rentowności na poziomie zysku netto – podała spółka.

W komunikacie wskazano także, że od początku maja spółka obserwuje „wyraźne ożywienie sprzedaży".

Sprzedaż na południu Europy wciąż pod wpływem pożaru magazynów w Rumunii

W pierwszym kwartale spółka otworzyła 121 nowych salonów, w tym 102 marki Sinsay. Rok temu w analogicznym okresie LPP otworzyło 136 sklepów, w tym 112 marki Sinsay. Łącznie w 2026 r. LPP chce otworzyć około 900 nowych lokalizacji Sinsaya.

Sprzedaż internetowa grupy pozostawała pod presją słabszych wyników w regionie Europy Południowo-Wschodniej, będących konsekwencją pożaru magazynów w Rumunii w czerwcu 2025 r. – podano także w komunikacie. Pożar skutkował wydłużonym czasem realizacji dostaw oraz częściowo ograniczoną ofertą. Nowy magazyn e-commerce LPP w Rumunii funkcjonuje od października 2025 r. Pełna zdolność logistyczna w regionie zostanie jednak osiągnięta dopiero po uruchomieniu nowego centrum dystrybucyjnego. Jest ono planowane na czerwiec.