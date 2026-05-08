Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.05.2026
NEWSROOM XYZ
08.05.2026 09:45

Przychody grupy LPP wzrosły w pierwszym kwartale o 10 proc.

Grupa LPP zanotowała w pierwszym kwartale 2026 r. (czyli w okresie luty–kwiecień) 10-procentowy wzrost dynamiki przychodów w walutach stałych.

W piątek grupa opublikowała szacunkowe wyniki za pierwszy kwartał roku. Zgodnie z komunikatem, sprzedaż porównywalna LFL (wskaźnik mierzący wzrost przychodów w sklepach działających co najmniej rok) LPP spadła w analizowanym okresie o 2,8 proc. w ujęciu rocznym.

Marża brutto na sprzedaży szacowana jest w przedziale 58–59 proc. Grupa spodziewa się, że w pierwszym kwartale 2026 r. marża brutto będzie najwyższa w ciągu roku.

Kiepska pogoda wpłynęła na sprzedaż

Jak wskazuje LPP, początek sezonu wiosna/lato 2026 r. charakteryzował się relatywnie niskimi temperaturami. „Chociaż warunki te przełożyły się na niższą od zakładanej dynamikę przychodów, to historycznie najwyższa dla pierwszego kwartału marża brutto na sprzedaży oraz dyscyplina kosztowa kompensowały wpływ mniej sprzyjającej aury (...). Słabszy początek sezonu w lutym został częściowo zrekompensowany bardzo dobrymi wynikami osiągniętymi w marcu" – podała grupa.

W rezultacie pierwszy kwartał 2026 r. był piątym z rzędu kwartałem, w którym LPP odnotowało poprawę rentowności na poziomie zysku netto – podała spółka.

W komunikacie wskazano także, że od początku maja spółka obserwuje „wyraźne ożywienie sprzedaży".

Sprzedaż na południu Europy wciąż pod wpływem pożaru magazynów w Rumunii

W pierwszym kwartale spółka otworzyła 121 nowych salonów, w tym 102 marki Sinsay. Rok temu w analogicznym okresie LPP otworzyło 136 sklepów, w tym 112 marki Sinsay. Łącznie w 2026 r. LPP chce otworzyć około 900 nowych lokalizacji Sinsaya.

Sprzedaż internetowa grupy pozostawała pod presją słabszych wyników w regionie Europy Południowo-Wschodniej, będących konsekwencją pożaru magazynów w Rumunii w czerwcu 2025 r. – podano także w komunikacie. Pożar skutkował wydłużonym czasem realizacji dostaw oraz częściowo ograniczoną ofertą. Nowy magazyn e-commerce LPP w Rumunii funkcjonuje od października 2025 r. Pełna zdolność logistyczna w regionie zostanie jednak osiągnięta dopiero po uruchomieniu nowego centrum dystrybucyjnego. Jest ono planowane na czerwiec.

Prezes LPP: wciąż nam się chce. To nasza przewaga (WYWIAD)
Siedziba LPP
Grupa LPP zanotowała w pierwszym kwartale 2026 r. (czyli w okresie luty–kwiecień) 10-procentowy wzrost dynamiki przychodów w walutach stałych. Fot. Bartek Sadowski/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Polska firma szykuje przejęcie za 200 mln euro. Celuje w centra danych i giełdę
DL Invest Group traktuje data center jako naturalny kierunek rozwoju i stawia przede wszystkim na Bielsko-Biała.
07.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
InFakt łączy księgowość z bankowością. Przedsiębiorcy mają mniej klikać i szybciej rozliczać firmę
Dotąd znany z usług księgowych inFakt rozszerza ofertę dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Wystarczy jedna aplikacja, by firma mogła wystawiać faktury, a także zarządzać podatkami i kontem…
06.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Glapiński: wzrosło ryzyko podwyżek stóp. Rynek już je wycenia
RPP zgodnie z oczekiwaniami pozostawiła stopy procentowe bez zmian, utrzymując stopę referencyjną na poziomie 3,75 proc. Jest wiele czynników, które ograniczają ryzyko gwałtownego wzrostu inflacji.…
07.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje KGHM wystrzeliły, WIG20 z silnym wzrostem. Dzień na GPW 6 maja 2026 r.
Środowa sesja na warszawskiej giełdzie przyniosła wyraźne wzrosty głównych indeksów. Akcje KGHM zaliczyły dwucyfrowy wzrost, a jedyną spółką, której notowania spadły w WIG20, był Orlen. Zarówno…
06.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Mastalerek chce referendum. Chodzi o konstytucję, prezydenta i premiera (WYWIAD)
– Ten system wzajemnego blokowania się jest na rękę partiom uczestniczącym w sporze politycznym – tłumaczy swoją inicjatywę referendalną Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja…
08.05.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Zaufanie pod presją algorytmu. Czy konsumenci oddadzą zakupy agentom AI?
Wyobraź sobie, że zakupy robi za Ciebie ktoś niewidzialny, przegląda setki ofert, porównuje ceny i jednym kliknięciem dopina transakcję, zanim zdążysz o tym pomyśleć. Wygodne? Bardzo. Ale gdzieś z…
06.05.2026