Kategoria artykułu: Analizy
Geopolityka znów uderza w gospodarkę. Ekonomiczne podsumowanie miesiąca
Jeszcze w lutym polska gospodarka wysyłała mieszane, ale umiarkowanie stabilne sygnały: konsumpcję wspierał wzrost płac, choć część danych rozczarowała. Ten obraz szybko się jednak zdezaktualizował. Eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie podbiła ceny energii, zwiększyła presję inflacyjną i pogorszyła krótkoterminowe perspektywy wzrostu.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wygląda kondycja polskiej gospodarki w świetle najnowszych danych makroekonomicznych.
- W jaki sposób konflikt wokół Iranu wpływa na inflację i wzrost gospodarczy w Polsce?
- Jak rynki finansowe reagują na globalne napięcia i co oznacza to dla złotego, obligacji i giełdy?