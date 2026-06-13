Kategoria artykułu: Kultura
Gwiazdy światowej sztuki z wizytą u Gierowskiego. To trzeba zobaczyć!
Prace Olafur Eliasson, Mona Hatoum czy William Kentridge można dziś oglądać w Warszawie pod opieką kuratora znajdującego się na liście 100 najpotężniejszych osób świata sztuki. Jedna z najambitniejszych wystaw tego roku otworzyła się w Fundacji Stefana Gierowskiego.
13.06.2026, 03:30
„Obraz CVI" Stefana Gierowskiego na wystawie „Aether Commons: Refracted Cosmologies” w Fundacji Stefana Gierowskiego. Fot. Łukasz Gazur
Z tego artykułu dowiesz się…
- Gdzie zobaczyć wystawę prac takich artystów jak słynni Olafur Eliasson czy William Kentridge.
- Dlaczego na tej wystawie ważna jest postać kuratora.
- Jak z pracami współczesnych artystów łączą się dzieła Stefana Gierowskiego.