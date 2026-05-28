Historyczna gala Michelin w Polsce. 11 restauracji z gwiazdką, w tym cztery nowe

Według wcześniejszych zapowiedzi Polskiej Organizacji Turystycznej i twórców przewodnika Michelin tegoroczna gala miała różnić się od wcześniejszych. Przede wszystkim tym, że inspektorzy Michelin w tym roku nie skupili się jak w poprzednich latach wyłącznie na dużych miastach, a odwiedzili restauracje prawie w całej Polsce. Dlatego wyniki ogłoszone podczas wczorajszej gali w Krakowie mogły zaskakiwać.

Do grona restauracji, które w poprzednich latach otrzymały gwiazdki Michelin, dołączyły cztery nowe, w tym dwie z Wrocławia, który dotychczas nie miał żadnej gwiazdki, a rok temu dopiero zadebiutował w przewodniku. O ile Baba Wrocław była już w minionym roku wymieniana w gronie faworytów, to pozostałe wyróżnienia mogą zaskakiwać. Nowymi posiadaczami gwiazdki Michelin 2026 są: Alon Omakase w Warszawie, wspomniana Baba we Wrocławiu, Most we Wrocławiu i Steampunk w Pszczynie. Dodajmy, że żaden z lokali, które wcześniej miały gwiazdki, nie stracił wyróżnienia. A krakowska restauracja Bottiglieria 1881 czwarty rok z rzędu została wyróżniona dwiema gwiazdkami. Tym samym po raz pierwszy w historii mamy w Polsce 11 restauracji z gwiazdkami Michelin. Poniżej publikujemy pełną listę:

Dwie gwiazdki Michelin

Bottiglieria 1881, Kraków

Jedna gwiazdka Michelin

Alon Omakase, Warszawa – debiut

Arco by Paco Pérez, Gdańsk

Baba, Wrocław – debiut

Giewont, Kościelisko

hub.praga, Warszawa

Most, Wrocław – debiut

Muga, Poznań

Nuta, Warszawa

Rozbrat 20, Warszawa

Steampunk, Pszczyna – debiut

19 nowych restauracji z wyróżnieniem Bib Gourmand

Debiuty mamy także w kategorii Bib Gourmand. Wiele z nich pojawiło się w regionach i miastach, które wcześniej nie pojawiły się w przewodniku. To np. Białystok, Lublin, Kielce, Katowice, Skórzewo czy Rzeszów. Obecnie w Polsce mamy 38 restauracji, które otrzymały tytuł Bib Gourmand, w tym 19 nowych.

Białystok: Kwestia Czasu / NAGO – debiut

Białystok: Sztuka Chleba i Wina – debiut

Gdańsk: Hewelke

Gdańsk: Treinta y Tres

Gdańsk: Brut Bistro – debiut

Katowice: Krzywa Sztuka Wina – debiut

Kielce: The Moment – debiut

Kraków: Folga

Kraków: MOLÁM

Kraków: NOAH

Kraków: Bufet KRK – debiut

Kraków: Nat Bistro – debiut

Łódź: Acanti – debiut

Lublin: 2PiEr – debiut

Olsztyn: Da Andrea – debiut

Poznań: Fromażeria

Poznań: Posto

Poznań: SPOT.

Poznań: TU.REStAURANT

Rzeszów: Naama – debiut

Skórzewo: Farmer & Sons – debiut

Sopot: Vinissimo

Toruń: Piernicova – debiut

Wałbrzych: Biblioteka – debiut

Warszawa: Ceviche Bar

Warszawa: Kieliszki na Próżnej

Warszawa: Koneser Grill

Warszawa: kontakt

Warszawa: Le Braci

Warszawa: Wyraj

Warszawa: Ahaan – debiut

Warszawa: Blisko Bar – debiut

Warszawa: Wandal – debiut

Warszawa: WIN wine bar & shop – debiut

Wrocław: IDA kuchnia i wino

Wrocław: Tarasowa

Wrocław: Pijalni – debiut

Zakopane: Stary Niedźwiedź

W tym roku oprócz nowych gwiazdek i wyróżnień Bib Gourmand, przyznano także cztery nagrody specjalne:

Michelin Sommelier: Dawid Kurlus z Maremmy w Poznaniu

Michelin za Otwarcie Roku: Wandal, Warszawa,

a także:

Nagroda Michelin Young Chef Award: Ida Malec z Nat Bistro w Krakowie

Nagroda Michelin Service Award: Zespół z Babinicza, Szczawno-Zdrój.

Zdaniem eksperta Polska gastronomia nie wygląda już jak ambitny uczeń Europy Wczoraj wieczorem, przy zachodzącym słońcu nad Krakowem, wokół ICE Kraków zebrała się niemal cała polska gastronomia. Szefowie kuchni, restauratorzy, ludzie sali, sommelierzy i dziennikarze. Przez chwilę miałem nawet wrażenie, że trafiłem na europejski Fashion Week. Tak elegancko i z taką naturalną klasą ubrani byli ludzie tej branży.



W powietrzu czuć było napięcie. Kto utrzyma gwiazdkę? Czy będą nowe Bib Gourmand? Czy Polska dostanie wreszcie więcej niż obietnicę przyszłości? Bo Michelin nie rozdaje wyłącznie wyróżnień. Michelin rozdaje momenty, które restauracje pamiętają przez całe życie.



Mamy 11 gwiazdek, 38 Bib Gourmand i 147 restauracji w selekcji Michelin Polska 2026. I właśnie dlatego pozostał pewien niedosyt. Bo o ile poziom polskich restauracji był już światowy, o tyle sama gala momentami traciła rytm i elegancję, z których Michelin budował swoją legendę przez ponad sto lat. Chaotyczna konferansjerka. Mylenie nazwisk laureatów. Długie przerwy techniczne. Detale, które w świecie Michelin nigdy nie są tylko detalami.



A jednak najważniejsze wydarzyło się gdzie indziej. Polska gastronomia nie wygląda już jak ambitny uczeń Europy. Ona od pewnego czasu siedzi już przy tym samym stole.