Pilne
Dzieje się!

Sprawdź najnowsze informacje

1 z 1
Kategoria artykułu: Lifestyle

Historyczna gala Michelin w Polsce. 11 restauracji z gwiazdką, w tym cztery nowe

Bottiglieria 1881 w Krakowie czwarty raz z rzędu otrzymała dwie gwiazdki Michelin. Jedną gwiazdkę utrzymały restauracje nagrodzone w zeszłym roku, a dodatkowo zostały nią wyróżnione cztery nowe. Pierwszej gwiazdki Michelin doczekały się takie miasta jak Wrocław i Pszczyna.

Jakub Szymanek - autor artykułu - profil
28.05.2026, 10:57
Danie z menu restauracji Hub Praga
W Polsce nigdy nie było tak dużo restauracji z gwiazdkami Michelin. Po wczorajszej gali mamy ich 11. Fot. Materiały prasowe hub.praga

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Które restauracje nagrodzono gwiazdkami Michelin w 2026 roku.
  2. Które restauracje otrzymały wyróżnienie Bib Gourmand.
  3. Którą restaurację okrzyknięto otwarciem roku.
Loading the Elevenlabs Text to Speech AudioNative Player...

Według wcześniejszych zapowiedzi Polskiej Organizacji Turystycznej i twórców przewodnika Michelin tegoroczna gala miała różnić się od wcześniejszych. Przede wszystkim tym, że inspektorzy Michelin w tym roku nie skupili się jak w poprzednich latach wyłącznie na dużych miastach, a odwiedzili restauracje prawie w całej Polsce. Dlatego wyniki ogłoszone podczas wczorajszej gali w Krakowie mogły zaskakiwać.

Do grona restauracji, które w poprzednich latach otrzymały gwiazdki Michelin, dołączyły cztery nowe, w tym dwie z Wrocławia, który dotychczas nie miał żadnej gwiazdki, a rok temu dopiero zadebiutował w przewodniku. O ile Baba Wrocław była już w minionym roku wymieniana w gronie faworytów, to pozostałe wyróżnienia mogą zaskakiwać. Nowymi posiadaczami gwiazdki Michelin 2026 są: Alon Omakase w Warszawie, wspomniana Baba we Wrocławiu, Most we Wrocławiu i Steampunk w Pszczynie. Dodajmy, że żaden z lokali, które wcześniej miały gwiazdki, nie stracił wyróżnienia. A krakowska restauracja Bottiglieria 1881 czwarty rok z rzędu została wyróżniona dwiema gwiazdkami. Tym samym po raz pierwszy w historii mamy w Polsce 11 restauracji z gwiazdkami Michelin. Poniżej publikujemy pełną listę:

Dwie gwiazdki Michelin

  • Bottiglieria 1881, Kraków

Jedna gwiazdka Michelin

  • Alon Omakase, Warszawa – debiut
  • Arco by Paco Pérez, Gdańsk
  • Baba, Wrocław – debiut
  • Giewont, Kościelisko
  • hub.praga, Warszawa
  • Most, Wrocław – debiut
  • Muga, Poznań
  • Nuta, Warszawa
  • Rozbrat 20, Warszawa
  • Steampunk, Pszczyna – debiut
Przeczytaj: Gwiazdka Michelin. Prestiż czy obsesja restauratorów i szefów kuchni?

19 nowych restauracji z wyróżnieniem Bib Gourmand

Debiuty mamy także w kategorii Bib Gourmand. Wiele z nich pojawiło się w regionach i miastach, które wcześniej nie pojawiły się w przewodniku. To np. Białystok, Lublin, Kielce, Katowice, Skórzewo czy Rzeszów. Obecnie w Polsce mamy 38 restauracji, które otrzymały tytuł Bib Gourmand, w tym 19 nowych.

  • Białystok: Kwestia Czasu / NAGO – debiut
  • Białystok: Sztuka Chleba i Wina – debiut
  • Gdańsk: Hewelke
  • Gdańsk: Treinta y Tres
  • Gdańsk: Brut Bistro – debiut
  • Katowice: Krzywa Sztuka Wina – debiut
  • Kielce: The Moment – debiut
  • Kraków: Folga
  • Kraków: MOLÁM
  • Kraków: NOAH
  • Kraków: Bufet KRK – debiut
  • Kraków: Nat Bistro – debiut
  • Łódź: Acanti – debiut
  • Lublin: 2PiEr – debiut
  • Olsztyn: Da Andrea – debiut
  • Poznań: Fromażeria
  • Poznań: Posto
  • Poznań: SPOT.
  • Poznań: TU.REStAURANT
  • Rzeszów: Naama – debiut
  • Skórzewo: Farmer & Sons – debiut
  • Sopot: Vinissimo
  • Toruń: Piernicova – debiut
  • Wałbrzych: Biblioteka – debiut
  • Warszawa: Ceviche Bar
  • Warszawa: Kieliszki na Próżnej
  • Warszawa: Koneser Grill
  • Warszawa: kontakt
  • Warszawa: Le Braci
  • Warszawa: Wyraj
  • Warszawa: Ahaan – debiut
  • Warszawa: Blisko Bar – debiut
  • Warszawa: Wandal – debiut
  • Warszawa: WIN wine bar & shop – debiut
  • Wrocław: IDA kuchnia i wino
  • Wrocław: Tarasowa
  • Wrocław: Pijalni – debiut
  • Zakopane: Stary Niedźwiedź

W tym roku oprócz nowych gwiazdek i wyróżnień Bib Gourmand, przyznano także cztery nagrody specjalne:

Michelin Sommelier: Dawid Kurlus z Maremmy w Poznaniu

Michelin za Otwarcie Roku: Wandal, Warszawa,

a także:

Nagroda Michelin Young Chef Award: Ida Malec z Nat Bistro w Krakowie

Nagroda Michelin Service Award: Zespół z Babinicza, Szczawno-Zdrój.

Zdaniem eksperta

Polska gastronomia nie wygląda już jak ambitny uczeń Europy

Wczoraj wieczorem, przy zachodzącym słońcu nad Krakowem, wokół ICE Kraków zebrała się niemal cała polska gastronomia. Szefowie kuchni, restauratorzy, ludzie sali, sommelierzy i dziennikarze. Przez chwilę miałem nawet wrażenie, że trafiłem na europejski Fashion Week. Tak elegancko i z taką naturalną klasą ubrani byli ludzie tej branży.

W powietrzu czuć było napięcie. Kto utrzyma gwiazdkę? Czy będą nowe Bib Gourmand? Czy Polska dostanie wreszcie więcej niż obietnicę przyszłości? Bo Michelin nie rozdaje wyłącznie wyróżnień. Michelin rozdaje momenty, które restauracje pamiętają przez całe życie.

Mamy 11 gwiazdek, 38 Bib Gourmand i 147 restauracji w selekcji Michelin Polska 2026. I właśnie dlatego pozostał pewien niedosyt. Bo o ile poziom polskich restauracji był już światowy, o tyle sama gala momentami traciła rytm i elegancję, z których Michelin budował swoją legendę przez ponad sto lat. Chaotyczna konferansjerka. Mylenie nazwisk laureatów. Długie przerwy techniczne. Detale, które w świecie Michelin nigdy nie są tylko detalami.

A jednak najważniejsze wydarzyło się gdzie indziej. Polska gastronomia nie wygląda już jak ambitny uczeń Europy. Ona od pewnego czasu siedzi już przy tym samym stole.
Podpis pod zdjęciem
Hubert Cygan
były współwłaściciel restauracji Giewont w Kościelisku, nagrodzonej gwiazdką Michelin w 2024, 2025 i 2026 roku.
Przeczytaj: Tygrysy warszawskiej gastronomii. Jak Beata Gawęda-Pawełek i Daniel Pawełek tworzą kulinarną mapę stolicy?

Główne wnioski

  1. Po raz pierwszy aż 11 restauracji w Polsce nagrodzono gwiazdkami Michelin. Bottiglieria 1881 w Krakowie czwarty raz z rzędu otrzymała dwie. Natomiast po raz pierwszy gwiazdki trafiły do restauracji z Wrocławia (Baba i Most) oraz do Pszczyny Steampunk. Wśród debiutantów jest także restauracja Alon Omakase z Warszawy.
  2. Michelin w tym roku otworzył się praktycznie na całą Polskę. Debiuty Wrocławia i Pszczyny w gronie restauracji z gwiazdką oraz nowe wyróżnienia Bib Gourmand dla lokali m.in. z Białegostoku, Lublina czy Rzeszowa pokazują, że kulinarna jakość rozwija się dziś w całym kraju.
  3. Tegoroczne nagrody Michelin pokazują, że Polska scena fine dining dojrzewa i umacnia pozycję w Europie. Żadna restauracja, która wcześniej miała gwiazdkę, nie straciła jej, a liczba nowych wyróżnień potwierdza dynamiczny rozwój rodzimej gastronomii.