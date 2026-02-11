Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
IBM wprowadza nową pamięć masową. Warszawa miejscem premiery
Amerykański koncern technologiczny IBM zaprezentował nową, autonomiczną generację pamięci masowej wraz z systemem rozwiązań wspieranych przez AI. Według Sama Wernera, szefa działu przechowywania danych (IBM Storage), jest to pierwsza jakościowa zmiana w architekturze przechowywania danych od 25 lat. Firma oczekuje szerokiej adopcji nowego rozwiązania i jako miejsce światowej premiery wybrała Warszawę.
11.02.2026, 13:01
W stolicy Polski IBM przedstawił trzy nowe systemy klasy korporacyjnej: IBM FlashSystem 5600, 7600 i 9600, a także platformę FlashSystem.ai, która wykorzystuje agentową AI jako wsparcie administracyjne. Równolegle zaprezentowano moduł FlashCore piątej generacji, zdolny do wykrywania ataków ransomware w czasie krótszym niż minuta.
Polska – jak wskazują przedstawiciele koncernu – jest istotnym rynkiem dla tej technologii. Podczas premiery obecni byli m.in. Stefano Rebattoni, odpowiedzialny za region Europy Północnej i Środkowo-Wschodniej, Marcin Gajdziński, szef IBM na Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie, oraz Sam Werner, dyrektor generalny IBM Storage. Fot. materiały prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaką technologię IBM zaprezentował w lutym 2025 r.
- Dlaczego na miejsce premiery wybrano Warszawę.
- Jakie plany na 2025 r. ma IBM w Polsce.