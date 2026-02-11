IBM wprowadza nową pamięć masową. Warszawa miejscem premiery

IBM zaprezentował w Warszawie trzy nowe systemy pamięci masowej klasy korporacyjnej – IBM FlashSystem 5600, 7600 oraz 9600 wraz z platformą FlashSystem.ai, wykorzystującą agentów AI w pamięci masowej jako współadministratorów. Firma wprowadza także moduł FlashCore piątej generacji, który ma wykrywać ataki typu ransomware w czasie krótszym niż minuta.

IBM FlashSystem 9600 został zaprojektowany z myślą o organizacjach wymagających wysokiej wydajności i skalowalności. Typowe zastosowania obejmują systemy bankowości centralnej, platformy ERP oraz aplikacje AI wymagające niskich opóźnień i podwyższonego poziomu bezpieczeństwa.

Zastosowanie agentowej AI ma – według firmy – obniżyć koszty operacyjne nawet o 57 proc. względem poprzedniej generacji. Oszczędności wynikają ze zmniejszenia nakładów administracyjnych oraz redukcji zużycia energii. IBM deklaruje również oszczędność przestrzeni na poziomie 30–75 proc., w zależności od modelu.

Platforma FlashSystem.ai oferuje usługi oparte na AI, w tym automatyzację zadań manualnych oraz rekomendacje optymalizacyjne dotyczące wydajności przechowywania danych. Według producenta wdrożenie agentowej AI może ograniczyć nakład pracy związany z zarządzaniem infrastrukturą nawet o 90 proc.

IBM podkreśla, że nowe portfolio FlashSystem stanowi najważniejszą aktualizację w segmencie przechowywania danych od sześciu lat. Rozwiązania mają być dostępne komercyjnie od 6 marca 2026 r.

Warto wiedzieć Rynek pamięci masowej niemal podwoi wartość do 2030 r. Wartość rynku pamięci masowej nowej generacji wyniosła w 2024 r. 66,5 mld dolarów – wynika z szacunków firmy Grand View Research. Do 2030 r. segment ten ma rosnąć w średniorocznym tempie na poziomie 9,8 proc., osiągając wartość 116,7 mld dolarów. Największym rynkiem pozostają Stany Zjednoczone, odpowiadające za 37,5 proc. globalnych przychodów. IBM jest jednym z głównych graczy w tym segmencie – obok Dell Technologies, Hitachi, HP oraz NetApp. Szerszy rynek przechowywania danych jest jeszcze większy. Według analiz firmy Mordor Intelligence jego globalna wartość wynosi obecnie 250,8 mld dolarów, a do 2030 r. ma wzrosnąć do 483,9 mld dolarów. Grand View Research, Mordor Intelligence

Polska istotnym rynkiem dla IBM w segmencie pamięci masowej

Światowa premiera nowej generacji systemów IBM FlashSystem odbyła się w Warszawie. To z Polski transmitowano wydarzenie do globalnej publiczności, mimo że centrala IBM znajduje się w USA i tam zwykle organizowane są premiery tej skali. Dlaczego wybór padł na Warszawę?

Przedstawiciele firmy wskazują na silną pozycję tej technologii na polskim rynku. Koncern nie ujawnia szczegółowych danych, jednak podkreśla, że jego udział w krajowym rynku pamięci flash jest znaczący. IBM realizuje w Polsce kilkaset projektów rocznie opartych na tej technologii.

– Zwykle ogłoszenia tej skali mają miejsce w USA. To z pewnością ukłon w stronę Polski w roku naszego trzydziestopięciolecia, ale równie istotnym czynnikiem jest ponadprzeciętna pozycja pamięci typu flash na polskim rynku. Wysoki udział w rynku potwierdza, że polscy przedsiębiorcy cenią tę technologię i wykorzystują ją masowo. Rocznie realizujemy w Polsce kilkaset projektów opartych na technologii flash – wskazuje Marcin Gajdziński, szef IBM na Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie.

Z rozwiązań IBM korzystają w Polsce zarówno małe firmy zatrudniające 10-20 pracowników, jak i duże instytucje finansowe oraz podmioty z sektora publicznego.

– Pamięć masowa jest jednym z kluczowych motorów wzrostu naszej działalności w regionie Europy Północnej i Środkowo-Wschodniej. Polska odgrywa istotną rolę w naszej strategii przechowywania danych. Organizacja globalnej premiery właśnie tutaj wynika z przekonania, że rynek jest dojrzały, klienci są świadomi technologicznie, a partnerzy dysponują odpowiednimi kompetencjami – dodaje Stefano Rebattoni, dyrektor generalny IBM w regionie Europy Północnej i Środkowo-Wschodniej.

IBM oczekuje wysokiej dynamiki wdrożeń nowego rozwiązania w regionie.

– Mamy duże oczekiwania. Jeśli tempo adopcji będzie zgodne z naszymi prognozami, Polska może stać się jednym z kluczowych rynków referencyjnych dla tej technologii w Europie – wskazują przedstawiciele firmy.

Warto wiedzieć Co trzecia firma w Polsce korzysta z systemu ERP Popyt na rozwiązania do przechowywania danych jest bezpośrednim efektem postępującej cyfryzacji gospodarki oraz rosnących inwestycji w usługi ICT. Z raportu PMR Market Experts by Hume’s wynika, że wartość rynku ICT w Polsce wyniosła w 2025 r. 131 mld zł, co oznacza wzrost o 4 proc. r/r. W 2025 r. o jedną trzecią zwiększyły się inwestycje w cyberbezpieczeństwo. Wzrosły także nakłady na specjalistyczne systemy IT, napędzane m.in. wejściem w życie KSeF. Z systemów ERP – wymagających przetwarzania i przechowywania dużych wolumenów danych – korzysta obecnie co trzecia firma w Polsce. Choć coraz większa część wdrożeń ERP realizowana jest w modelu chmurowym, wciąż istotną rolę odgrywa model on-premise [oparty na przechowywaniu danych i uruchamianiu oprogramowania na własnej infrastrukturze IT przedsiębiorstwa – przyp. red.]. Rozwiązania on-premise, zapewniające pełną kontrolę nad danymi, pozostają kluczowe dla organizacji operujących na wrażliwych informacjach – takich jak banki, instytucje finansowe czy podmioty sektora publicznego. Coraz częściej firmy wybierają również model hybrydowy, w którym część danych przechowywana jest w chmurze, a część lokalnie. Takie podejście pozwala łączyć elastyczność i skalowalność chmury z bezpieczeństwem przechowywania poufnych informacji we własnym środowisku IT. Mordor Intelligence, PMR Market Experts by Hume’s

Europa wciąż ma przestrzeń na inwestycje w AI

Stefano Rebattoni wskazuje, że Europa pozostaje rynkiem o dużym potencjale inwestycyjnym w kontekście rozwoju AI.

– Jeśli sztuczna inteligencja jest silnikiem napędowym biznesu, to dane i systemy ich przechowywania stanowią układ zasilania tego silnika. Dotychczas większość eksperymentów z AI opierała się na danych publicznych. Tymczasem ogromna część wartości tkwi w danych prywatnych i korporacyjnych. Ich wykorzystanie może realnie zwiększyć produktywność i wartość biznesową. Nowy system flash jest odpowiedzią na oczekiwania klientów, którzy chcą zwiększyć wydajność zastosowań AI oraz poprawić ROI z inwestycji w sztuczną inteligencję – podkreśla Stefano Rebattoni.

Marcin Gajdziński zwraca uwagę, że polskie firmy oczekują od inwestycji technologicznych przede wszystkim mierzalnych efektów.

– Polski rynek jest z natury ostrożny. Nowe technologie adoptowane są rozważnie, bez ulegania niekontrolowanemu hype’owi. Tempo wdrażania AI w Polsce wynika z tego kulturowego podejścia – rozwiązania są implementowane w sposób zrównoważony i silnie powiązany z celami biznesowymi. Klienci zawsze pytają: jaki będzie realny efekt? Jaką wartość przyniesie ta zmiana? Nie spodziewałbym się więc gwałtownych turbulencji – mówi szef IBM na Polskę.

Jego zdaniem zaprezentowana pamięć masowa jest przykładem zastosowania AI, które może przekonać polskie firmy, ponieważ bezpośrednio wpływa na efektywność infrastruktury.

IBM pracuje nad superkomputerem kwantowym. W Polsce stawia na współpracę z uczelniami

Zapytaliśmy Marcina Gajdzińskiego także o plany IBM w Polsce na najbliższy rok. Jak wskazał, firma zakłada wzrost działalności pod względem biznesowym, ale chce się skupić także na działaniach badawczo-rozwojowych.

– Prowadzimy rozmowy z administracją rządową oraz największymi ośrodkami akademickimi na temat zwiększenia dostępu do edukacji w zakresie AI i technologii kwantowych. Do współpracy zaprosiliśmy praktycznie wszystkie kluczowe polskie uniwersytety i centra badawcze – powiedział Michał Gajdziński.

Jednym z celów na 2025 r. jest uruchomienie centralnej platformy edukacji kwantowej we współpracy z instytucjami publicznymi.

– Chcemy systematycznie wprowadzać naukowców, deweloperów i programistów w świat programowania kwantowego. Jeszcze zanim Polska podejmie decyzję o budowie własnego komputera kwantowego – dodał nasz rozmówca