Rewolucja AI może zacząć się w Polsce. Prof. Sankowski o podatkach, deeptechach i suwerenności mocy obliczeniowych (WYWIAD)
– Pracujemy nad utworzeniem wehikułu finansowego, który wspomagałby nasze badania naukowe w celu założenia startupu i jego rozruchu – mówi prof. Piotr Sankowski, szef instytutu IDEAS, ekspert w dziedzinie AI, powołany przez premiera do nowej Rady Przyszłości. Jego zdaniem najwyższy czas przeanalizować też potrzeby i możliwe scenariusze zmian wywołanych przez AI w gospodarce.
11.02.2026, 05:30
– Liczę, że uda się wypracować rozwiązania, które wspierają młodych ludzi chcących w Polsce budować innowacyjne firmy w obszarze sztucznej inteligencji – mówi o swoich celach w Radzie Przyszłości prof. Piotr Sankowski, dyrektor Instytutu Badawczego IDEAS. Fot. PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- O planach budowy nowego ekosystemu rozwoju startupów zajmujących się AI wokół Instytutu IDEAS.
- Ilu nowych badaczy chce jeszcze w tym roku zatrudnić prof. Piotr Sankowski do projektów IDEAS.
- Co może zwiększyć potencjał polskiego sektora AI i przyspieszyć rewolucję w rozwoju tej technologii i jej wdrożeń do gospodarki w Polsce.