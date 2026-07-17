Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Ile polskich patentów zarabia w gospodarce? Znamy przychody z komercjalizacji
Po raz pierwszy na taką skalę policzono w Polsce, ile patentów zamienia się w produkt i pracuje w gospodarce. Wyniki są alarmujące. Sektor nauki odpowiada za 68 proc. patentów, ale wypracowały one zaledwie 1,1 proc. przychodów z komercjalizacji. Z 11,5 tys. patentów ponad 70 proc. skończyło żywot w szufladzie.
17.07.2026, 10:30
innowacje fot. GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile patentów w Polsce zostało skomercjalizowanych i trafiło do wykorzystania w gospodarce.
- Jakie przychody ze sprzedaży patentów zanotowały firmy, a ile uzyskał sektor nauki.
- Dla ilu tak zwanych wynalazków ich autorzy nigdy nawet nie próbowali znaleźć zastosowania.