W drodze do poolu jądrowego
Ile szczegółów, a ile elastyczności? Ruszają prace nad projektem umowy o poolu jądrowym
Ubezpieczyciele i prawnicy pracują nad porozumieniem, które powoła do życia polski pool jądrowy. W dokumencie znajdą się nie tylko zapisy o udziałach poszczególnych towarzystw w ryzyku, ale też zasady zarządzania, komunikacji i rozwiązywania sporów. W ostatnim artykule z cyklu „W drodze do poolu jądrowego" zastanawiamy się, czy partnerstwo branży pomoże w zabezpieczeniu innych inwestycji.
12.03.2026, 11:17
Plac budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. To właśnie w związku z potrzebą ubezpieczenia tej inwestycji ruszyły prace nad tzw. polskim poolem jądrowym. Fot.: PEJ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego najbliższe miesiące są kluczowe dla sukcesu polskiego poolu jądrowego.
- Jakie zasady współpracy między ubezpieczycielami znajdą się w umowie poolu.
- Czy partnerstwo ubezpieczycieli można byłoby rozszerzyć na ryzyka katastroficzne.