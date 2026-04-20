Impact’26: 650 prelegentów i 94 godziny rozmów o władzy, biznesie, technologii i przyszłości w niepewnych czasach

Program Impact’26 został zbudowany wokół tematów, które najbardziej poruszają dziś ludzi: sztucznej inteligencji, geopolityki, bezpieczeństwa, konkurencyjności gospodarek, zdrowia, relacji społecznych i roli kultury, gdy jej odbiorcy są przebodźcowani nadmiarem komunikatów.

– Właśnie z takiego zderzenia najczęściej rodzą się najważniejsze rozmowy, a z nich – decyzje – mówi Krystian Wolak, twórca Impactu.

Jak wyjaśnia, tegoroczna agenda pokazuje świat w momencie przesilenia politycznego, ale też technologicznego, gospodarczego i społecznego.

– To rzeczywistość, w której zaledwie jedna trzecia ludzi wierzy, że przyszłe pokolenia będą miały lepiej niż obecne. Zależało nam na tym, by z jednej strony uchwycić skalę tych zmian, a z drugiej nie zgubić człowieka – jego emocji, relacji, zdrowia i potrzeby sensu – dodaje Krystian Wolak.

Na uczestników czeka blisko 650 prelegentów i 94 godziny debat, dziewięć scen, 25 ścieżek tematycznych, z czego 10 to nowości. Wśród nich m.in.: „Young Voices”, poświęcona perspektywie młodego pokolenia, „Investments & Startups”, koncentrująca się na realiach budowania własnego biznesu, a także ścieżki poświęcone filantropii, zdrowiu, przedsiębiorczości oraz AI.

Geopolityka bez złudzeń

Najważniejszym punktem programu będzie wystąpienie Justina Trudeau, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polityków ostatniej dekady, uznawanego za symbol nowoczesnego przywództwa i zaangażowania społecznego. Były premier Kanady podzieli się refleksjami na temat roli lidera w czasach globalnych wyzwań i nieustannych zmian.

Agenda obejmie rozmowy o relacjach transatlantyckich, ale też o siłach, które układają świat na nowo. Będzie o końcu znanego nam porządku, wojnie o prawdę, nowych mapach konfliktu. Trudeau opowie o tym, jak w świecie entropii, dezinformacji i populizmu odbudowywać zaufanie i podmiotowość w społeczeństwach.

Na scenach Impact’26 pojawią się m.in.:

Jon Huntsman (wiceprezes Mastercard, były ambasador USA w Singapurze, Chinach i Rosji, były gubernator Utah),

Mark Brzeziński (były ambasador USA w Polsce i w Szwecji),

Ian Brzeziński (ekspert ds. bezpieczeństwa, Atlantic Council),

Edi Rama (premier Albanii),

Peter Pomerantsev (ekspert ds. dezinformacji, Johns Hopkins University),

Timothy Snyder (historyk, Yale University),

Alexander Soros (przewodniczący Open Society Foundations),

Ece Temelkuran (pisarka i komentatorka polityczna).

Gospodarka - co dalej?

Kristalina Georgieva, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zmierzą się z pytaniem o to, co czeka światową gospodarkę w 2026 r. Martin Wolf, główny komentator ekonomiczny „Financial Times”, będzie jednym z najważniejszych głosów w dyskusji o jej przebudowie.

Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj i Mateusz Kusznierewicz, mistrz olimpijski, przedsiębiorca, skonfrontują spojrzenia na mentalność zwycięzców w biznesie. W programie znalazły się debaty o bankowości, a także rozmowy z liderami instytucji finansowych i biznesu.

Odbędą się również spotkania o nowych regułach gry w gospodarce – od finansowania zrównoważonego wzrostu po przyszłość europejskiej bankowości.

W debacie liderów największych instytucji finansowych wezmą udział:

Alfonso Garcia Mora (wiceprezes IFC),

Philippe Tibi (Tibi Initiative),

Mirosław Czekaj (prezes BGK),

Bogdan Benczak (prezes PZU),

Dariusz Mazurkiewicz (prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności – operatora BLIK),

Jacek Jastrzębski (przewodniczący KNF),

Maciej Reluga (główny ekonomista Santander Bank Polska),

Marta Życińska (Mastercard Europe),

Wojciech Sobieraj (Unicredit, prezes Vodeno),

Adam Marciniak (prezes VeloBanku),

Michał Gajewski (prezes Santander Bank Polska),

Atanas Pekanov (ekonomista WIFO, były wicepremier Bułgarii),

Ioan Nistor (główny ekonomista Banca Transilvania).

Szczególnie ciekawie zapowiada się jedno z najistotniejszych spotkań biznesowych tej edycji Impactu - Rafał Brzoska, założyciel InPostu i Marcin Kuśmierz, prezes Allegro będą szukać odpowiedzi na pytanie, kto i w jaki sposób wygra wyścig o cyfrowego klienta.

Wśród prelegentów znajdują się takie osoby jak: Amal Clooney, Aleksander Kwaśniewski, Mark Brzeziński, Olga Tokarczuk i wiele innych fot. materiały organizatora

XYZ na Impact'26 Sport, rynek pracy 50+ i niespodzianka XYZ kolejny raz jest dumnym strategicznym partnerem medialnym Impactu. Oprócz studio, w którym nagrywać będziemy rozmowy z kluczowymi uczestnikami, organizujemy dwie ścieżki tematyczne. Marketing sportowy to blok, w którym występować będą na przemian eksperci od sportowego biznesu i gwiazdy sportu. Na scenie zobaczycie między innymi: Jakuba Rutnickiego, ministra sportu, Dariusza Mioduskiego, właściciela Legii Warszawa, Beatę Stelmach, prezeskę Totalizatora Sportowego oraz tenisistkę Simonę Haleb, Michała Kubiaka czy Andrzeja Bargiela. Na scenie nr 3 będziemy z kolei rozmawiać o osobach 50+ na rynku pracy, zaprezentujemy dane i liczby, porozmawiamy z menedżerem, który podzieli się doświadczeniami z poszukiwania pracy i przedstawicieli firm, które stworzyły i wdrożyły ciekawe programy.

Technologia a człowiek. Dobrobyt, prawo i bezpieczeństwo

Laureat Nagrody Nobla w ekonomii za 2024 r. i profesor MIT Daron Acemoğlu podejmie temat walki o dobrobyt w erze sztucznej inteligencji. W jego wystąpieniu pytania o wzrost, władzę i redystrybucję spotkają się z refleksją nad miejscem człowieka w gospodarce zdominowanej przez algorytmy. Temat praw człowieka i odpowiedzialności instytucji podejmie z kolei Amal Clooney.

Przemówienie na temat osiągania szczęścia, sensu i stabilności finansowej wygłosi profesor NYU Stern i przedsiębiorca Scott Galloway. Następnie wraz z Matim Staniszewskim z ElevenLabs w dyskusji „AI Optimist” porozmawia o tempie innowacji i przewagach technologicznych.

Program obejmie też rozmowy o cyberprzestrzeni. O odporności Europy, bezpieczeństwie narodowym i funkcjonowaniu państw w warunkach permanentnego kryzysu opowie gen. dyw. Karol Molenda, dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, o bezpieczeństwie w erze niestabilności Jakkie Cilliers, a na scenie wystąpią także Staffan Truvé (Recorded Future), Andy Schneider (Palo Alto Networks) oraz Jarosław Stróżyk, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Kultura jako język współczesności. Zdrowie, sport i relacje - codziennością przyszłości

Jeff Koons i Timothee Verrecchia podejmą temat sztuki w czasach algorytmu, Wilhelm i Anna Sasnalowie poruszą kwestię roli sztuki w czasach kryzysu, a Olga Tokarczuk będzie dyskutować ze Sławomirem Sierakowskim o roli literatury w burzliwych czasach. W dyskusji „Wielkie historie z Polski: między lokalnością a uniwersalnością” weźmie udział Marek Kondrat, aktor i przedsiębiorca, który publicznie zabiera głos niezwykle rzadko.

Integralną częścią agendy będzie także Impact Bookstore, miejsce spotkań z autorami i rozmowy o książkach. To właśnie tam swoją premierę będzie miała m.in. najnowsza książka Martyny Wojciechowskiej. Wśród autorów obecnych w tej części programu znajdzie się też m.in. Szczepan Twardoch. Nie zabraknie strefy Impact Art, przygotowanej we współpracy z Krupa Art Foundation oraz Omenaa Foundation. Nowością będą strefy autorskie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej oraz Muzeum Narodowego w Warszawie oparte na wizualnym koncepcie architekta Borisa Kudlički, który jest również twórcą scenografii Impact’26.

Program uzupełnią rozmowy o epigenetyce, wpływie stylu życia i środowiska na zdrowie oraz terapiach, które są coraz precyzyjniej dopasowane do pacjenta, z udziałem m.in. prof. Tomasza Wojdacza.

Drugiego dnia na scenie pojawi się również Jessie Inchauspé, autorka światowego bestsellera „Glukozowa Rewolucja”. Osobne miejsce – z licznymi debatami – zajmie zdrowie psychiczne i relacje oraz keynote Natalii de Barbaro na temat reparentingu. Z kolei miłośnicy sportu spotkają Simonę Halep i siatkarza Michała Kubiaka, którzy podzielą się doświadczeniami z profesjonalnych aren, a skialpinista Andrzej Bargiel – poza wystąpieniem na scenie – poprowadzi uczestników w porannym biegu na stadionie POSiR Golęcin.

Wyjątkowym momentem będzie również pierwsze wspólne wystąpienie na żywo Aleksandry i Aleksandra Kwaśniewskich. To spotkanie dwóch pokoleń i dwóch perspektyw wobec zmieniającej się rzeczywistości, prowadzone w formule streamu: „Co powie Tata?”.