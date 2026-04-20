Impact'26

Kategoria artykułu: Biznes
Impact’26: 650 prelegentów i 94 godziny rozmów o władzy, biznesie, technologii i przyszłości w niepewnych czasach

13 i 14 maja Poznań stanie się miejscem rozmów o tym, kto dziś kształtuje reguły gry – w gospodarce, polityce, technologii, kulturze i życiu społecznym. W programie 11. edycji Impactu znaleźli się m.in. Daron Acemoğlu, Amal Clooney, Kristalina Georgieva, Scott Galloway, Jeff Koons, Olga Tokarczuk, Timothy Snyder i Justin Trudeau. XYZ jest strategicznym partnerem medialnym wydarzenia.

20.04.2026, 07:00
13 i 14 maja w Poznaniu odbędzie się Impact'26 - wydarzenie, które zbiera globalnych liderów biznesu, polityki, nauki i nie tylko fot. materiały organizatora

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jakie tematy znajdują się w agendzie Impact’26.
  2. Kto wystąpi na scenach wydarzenia i jakie perspektywy wniosą globalni liderzy biznesu, polityki i nauki.
  3. Jakie nowe ścieżki tematyczne i formaty debat pojawią się w tej edycji.
Program Impact’26 został zbudowany wokół tematów, które najbardziej poruszają dziś ludzi: sztucznej inteligencji, geopolityki, bezpieczeństwa, konkurencyjności gospodarek, zdrowia, relacji społecznych i roli kultury, gdy jej odbiorcy są przebodźcowani nadmiarem komunikatów.

– Właśnie z takiego zderzenia najczęściej rodzą się najważniejsze rozmowy, a z nich – decyzje – mówi Krystian Wolak, twórca Impactu.

Jak wyjaśnia, tegoroczna agenda pokazuje świat w momencie przesilenia politycznego, ale też technologicznego, gospodarczego i społecznego.

– To rzeczywistość, w której zaledwie jedna trzecia ludzi wierzy, że przyszłe pokolenia będą miały lepiej niż obecne. Zależało nam na tym, by z jednej strony uchwycić skalę tych zmian, a z drugiej nie zgubić człowieka – jego emocji, relacji, zdrowia i potrzeby sensudodaje Krystian Wolak.

Na uczestników czeka blisko 650 prelegentów i 94 godziny debat, dziewięć scen, 25 ścieżek tematycznych, z czego 10 to nowości. Wśród nich m.in.: „Young Voices”, poświęcona perspektywie młodego pokolenia, „Investments & Startups”, koncentrująca się na realiach budowania własnego biznesu, a także ścieżki poświęcone filantropii, zdrowiu, przedsiębiorczości oraz AI.

Geopolityka bez złudzeń

Najważniejszym punktem programu będzie wystąpienie Justina Trudeau, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polityków ostatniej dekady, uznawanego za symbol nowoczesnego przywództwa i zaangażowania społecznego. Były premier Kanady podzieli się refleksjami na temat roli lidera w czasach globalnych wyzwań i nieustannych zmian. 

Agenda obejmie rozmowy o relacjach transatlantyckich, ale też o siłach, które układają świat na nowo. Będzie o końcu znanego nam porządku, wojnie o prawdę, nowych mapach konfliktu. Trudeau opowie o tym, jak w świecie entropii, dezinformacji i populizmu odbudowywać zaufanie i podmiotowość w społeczeństwach.

Na scenach Impact’26 pojawią się m.in.:

  • Jon Huntsman (wiceprezes Mastercard, były ambasador USA w Singapurze, Chinach i Rosji, były gubernator Utah),
  • Mark Brzeziński (były ambasador USA w Polsce i w Szwecji),
  • Ian Brzeziński (ekspert ds. bezpieczeństwa, Atlantic Council),
  • Edi Rama (premier Albanii),
  • Peter Pomerantsev (ekspert ds. dezinformacji, Johns Hopkins University),
  • Timothy Snyder (historyk, Yale University),
  • Alexander Soros (przewodniczący Open Society Foundations),
  • Ece Temelkuran (pisarka i komentatorka polityczna). 
Gospodarka - co dalej?

Kristalina Georgieva, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zmierzą się z pytaniem o to, co czeka światową gospodarkę w 2026 r. Martin Wolf, główny komentator ekonomiczny „Financial Times”, będzie jednym z najważniejszych głosów w dyskusji o jej przebudowie.

Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj i Mateusz Kusznierewicz, mistrz olimpijski, przedsiębiorca, skonfrontują spojrzenia na mentalność zwycięzców w biznesie. W programie znalazły się debaty o bankowości, a także rozmowy z liderami instytucji finansowych i biznesu.

Odbędą się również spotkania o nowych regułach gry w gospodarce – od finansowania zrównoważonego wzrostu po przyszłość europejskiej bankowości.

W debacie liderów największych instytucji finansowych wezmą udział:

  • Alfonso Garcia Mora (wiceprezes IFC),
  • Philippe Tibi (Tibi Initiative),
  • Mirosław Czekaj (prezes BGK),
  • Bogdan Benczak (prezes PZU),
  • Dariusz Mazurkiewicz (prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności – operatora BLIK),
  • Jacek Jastrzębski (przewodniczący KNF),
  • Maciej Reluga (główny ekonomista Santander Bank Polska),
  • Marta Życińska (Mastercard Europe),
  • Wojciech Sobieraj (Unicredit, prezes Vodeno),
  • Adam Marciniak (prezes VeloBanku),
  • Michał Gajewski (prezes Santander Bank Polska),
  • Atanas Pekanov (ekonomista WIFO, były wicepremier Bułgarii),
  • Ioan Nistor (główny ekonomista Banca Transilvania).

Szczególnie ciekawie zapowiada się jedno z najistotniejszych spotkań biznesowych tej edycji Impactu - Rafał Brzoska, założyciel InPostu i Marcin Kuśmierz, prezes Allegro będą szukać odpowiedzi na pytanie, kto i w jaki sposób wygra wyścig o cyfrowego klienta.

Wśród prelegentów znajdują się takie osoby jak: Amal Clooney, Aleksander Kwaśniewski, Mark Brzeziński, Olga Tokarczuk i wiele innych fot. materiały organizatora

XYZ na Impact'26

Sport, rynek pracy 50+ i niespodzianka

XYZ kolejny raz jest dumnym strategicznym partnerem medialnym Impactu. Oprócz studio, w którym nagrywać będziemy rozmowy z kluczowymi uczestnikami, organizujemy dwie ścieżki tematyczne. Marketing sportowy to blok, w którym występować będą na przemian eksperci od sportowego biznesu i gwiazdy sportu. Na scenie zobaczycie między innymi: Jakuba Rutnickiego, ministra sportu, Dariusza Mioduskiego, właściciela Legii Warszawa, Beatę Stelmach, prezeskę Totalizatora Sportowego oraz tenisistkę Simonę Haleb, Michała Kubiaka czy Andrzeja Bargiela. Na scenie nr 3 będziemy z kolei rozmawiać o osobach 50+ na rynku pracy, zaprezentujemy dane i liczby, porozmawiamy z menedżerem, który podzieli się doświadczeniami z poszukiwania pracy i przedstawicieli firm, które stworzyły i wdrożyły ciekawe programy. W naszej strefie szykujemy niespodziankę, ale o tym później.

Technologia a człowiek. Dobrobyt, prawo i bezpieczeństwo

Laureat Nagrody Nobla w ekonomii za 2024 r. i profesor MIT Daron Acemoğlu podejmie temat walki o dobrobyt w erze sztucznej inteligencji. W jego wystąpieniu pytania o wzrost, władzę i redystrybucję spotkają się z refleksją nad miejscem człowieka w gospodarce zdominowanej przez algorytmy. Temat praw człowieka i odpowiedzialności instytucji podejmie z kolei Amal Clooney.

Przemówienie na temat osiągania szczęścia, sensu i stabilności finansowej wygłosi profesor NYU Stern i przedsiębiorca Scott Galloway. Następnie wraz z Matim Staniszewskim z ElevenLabs w dyskusji „AI Optimist” porozmawia o tempie innowacji i przewagach technologicznych.

Program obejmie też rozmowy o cyberprzestrzeni. O odporności Europy, bezpieczeństwie narodowym i funkcjonowaniu państw w warunkach permanentnego kryzysu opowie gen. dyw. Karol Molenda, dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, o bezpieczeństwie w erze niestabilności Jakkie Cilliers, a na scenie wystąpią także Staffan Truvé (Recorded Future), Andy Schneider (Palo Alto Networks) oraz Jarosław Stróżyk, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Kultura jako język współczesności. Zdrowie, sport i relacje - codziennością przyszłości

Jeff Koons i Timothee Verrecchia podejmą temat sztuki w czasach algorytmu, Wilhelm i Anna Sasnalowie poruszą kwestię roli sztuki w czasach kryzysu, a Olga Tokarczuk będzie dyskutować ze Sławomirem Sierakowskim o roli literatury w burzliwych czasach. W dyskusji „Wielkie historie z Polski: między lokalnością a uniwersalnością” weźmie udział Marek Kondrat, aktor i przedsiębiorca, który publicznie zabiera głos niezwykle rzadko. 

Integralną częścią agendy będzie także Impact Bookstore, miejsce spotkań z autorami i rozmowy o książkach. To właśnie tam swoją premierę będzie miała m.in. najnowsza książka Martyny Wojciechowskiej. Wśród autorów obecnych w tej części programu znajdzie się też m.in. Szczepan Twardoch. Nie zabraknie strefy Impact Art, przygotowanej we współpracy z Krupa Art Foundation oraz Omenaa Foundation. Nowością będą strefy autorskie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej oraz Muzeum Narodowego w Warszawie oparte na wizualnym koncepcie architekta Borisa Kudlički, który jest również twórcą scenografii Impact’26.

Program uzupełnią rozmowy o epigenetyce, wpływie stylu życia i środowiska na zdrowie oraz terapiach, które są coraz precyzyjniej dopasowane do pacjenta, z udziałem m.in. prof. Tomasza Wojdacza.

Drugiego dnia na scenie pojawi się również Jessie Inchauspé, autorka światowego bestsellera „Glukozowa Rewolucja”. Osobne miejsce – z licznymi debatami – zajmie zdrowie psychiczne i relacje oraz keynote Natalii de Barbaro na temat reparentingu. Z kolei miłośnicy sportu spotkają Simonę Halep i siatkarza Michała Kubiaka, którzy podzielą się doświadczeniami z profesjonalnych aren, a skialpinista Andrzej Bargiel – poza wystąpieniem na scenie – poprowadzi uczestników w porannym biegu na stadionie POSiR Golęcin.

Wyjątkowym momentem będzie również pierwsze wspólne wystąpienie na żywo Aleksandry i Aleksandra Kwaśniewskich. To spotkanie dwóch pokoleń i dwóch perspektyw wobec zmieniającej się rzeczywistości, prowadzone w formule streamu: „Co powie Tata?”.

Główne wnioski

  1. Sztuczna inteligencja i zmiany globalnego układu sił będą kluczowymi osiami debaty o przyszłości gospodarki i społeczeństw.
  2. Rośnie znaczenie przywództwa opartego na zaufaniu, odpowiedzialności i zdolności do działania w warunkach kryzysu.
  3. Biznes i finanse stoją przed koniecznością redefinicji modeli wzrostu i konkurencyjności w nowej rzeczywistości.