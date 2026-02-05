Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Indeks WIG20 ze spadkiem na zamknięciu, KGHM najmocniej w dół. Dzień na GPW 5 lutego 2026 r.
Czwartek przyniósł spadki na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Wyniki poniżej poprzedniego zamknięcia zanotowały WIG, WIG20, mWIG40 i sWIG80. Dzień przyniósł również spadki indeksów sektorowych, w tym WIG-banki i WIG-Górnictwo. Ten sektor w dół ciągnął m. in. KGHM. Spółka traciła w ślad za spadkiem notowań srebra i miedzi na światowych rynkach.
Główne indeksy warszawskiej giełdy notowały spadki w czwartek 5 lutego. Fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie wartości zanotowały w czwartek 5 lutego główne indeksy warszawskiej giełdy.
- Która spółka WIG20 zanotowała najwyższe straty podczas notowań.
- Czy spadkom na GPW towarzyszą spadki na zagranicznych parkietach.