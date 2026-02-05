Indeks WIG20 ze spadkiem na zamknięciu, KGHM najmocniej w dół. Dzień na GPW 5 lutego 2026 r.

Główne indeksy warszawskiej giełdy notowały spadki w czwartek 5 lutego. Indeks WIG20 na zamknięciu spadł o 2,49 proc. do 3370,89 pkt. WIG zakończył notowania na poziomie 124685,61 pkt., o 2,27 proc. poniżej poprzedniego zamknięcia. Indeks mWIG40 spadł o 1,65 proc. do 8888,08 pkt., a sWIG80 stracił 2,04 proc. i wyniósł na zamknięciu 30944,68 pkt.

Spośród indeksów sektorowych najsłabszy był WIG-Górnictwo, ze spadkiem o 7,03 proc. Było to spowodowane przeceną akcji KGHM o 7,1 proc. i JSW o ponad 6,5 proc.

Kursowi KGHM ciążyły notowania miedzi i srebra. Miedź w czwartek była wyceniana na 13 tys. dolarów za tonę, a srebro poniżej 74 dolarów za uncję. W poprzednim tygodniu kurs miedzi znajdował się na rekordowym poziomie ponad 14,5 tys. dolarów a tonę, a za srebro płacono ok. 122 dolarów za uncję.

Kurs JSW spadał trzeci dzień spadku z rzędu. W środę akcje spółki staniały o 2,29 proc., a we wtorek straciły na wartości 16,77 proc. Pod koniec stycznia zarząd spółki i reprezentatywne organizacje związkowe poinformowały, że do czasu zakończenia prowadzonych rozmów nie będą komentować ich przebiegu. Związki i zarząd rozmawiają o kwestii wynagrodzeń. Rozmowy są prowadzone w celu zmniejszenia kosztów borykającej się z problemami finansowymi spółki.

Słabo w czwartek radził sobie także na GPW sektor banków. Indeks WIG-banki zakończył dzień spadkiem o 2,54 proc.

W środę Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała o pozostawieniu stóp proc. na niezmienionym poziomie. Podczas czwartkowej konferencji prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zasugerował, że nie jest wykluczona obniżka stóp na następnym posiedzeniu RPP, jeśli marcowa projekcja inflacji nie pokaże nic niepokojącego i jeśli nie nastąpią żadne niespodziewane wydarzenia zewnętrzna.

Spadek zanotowały wszystkie indeksy sektorowe poza WIG-Odzież. Wchodzące w skład indeksu CCC i LPP były jedynymi poza Pepco spółkami WIG20, które zakończyły dzień na plusie. Najmocniej, blisko o 1 proc. wzrósł kurs LPP. Koncern odzieżowy w środę tuż po zamknięciu opublikowało wyniki za ostatni kwartał 2025 r. Spółka zanotowała w 2025 r. 21-procentowy wzrost przychodów.

Rynki finansowe są w fazie wyprzedaży

„Rynki finansowe znajdują się obecnie w fazie wyraźnej wyprzedaży, obejmującej zarówno główne giełdy akcji, jak i aktywa tradycyjnie uznawane za bezpieczne. Amerykańskie indeksy, w tym Nasdaq, S&P 500 oraz Dow Jones, notują znaczące spadki, a sektor technologiczny, który w ostatnich latach napędzał wzrosty dzięki firmom związanym z oprogramowaniem i sztuczną inteligencją, odczuł największą presję. Korekta w tym segmencie jest częściowo wynikiem rewizji oczekiwań co do przyszłych zysków spółek, które w wielu przypadkach osiągnęły rekordowo wysokie wyceny" – wskazał w czwartkowym komentarzu analityk rynku akcji XTB Mikołaj Sobierajski.

„Rotacja kapitału, która zwykle towarzyszy takim spadkom, tym razem jest utrudniona, ponieważ metale szlachetne, dolar czy inne aktywa postrzegane jako stabilne również notują straty, a inwestorzy nie mają pewnego punktu odniesienia. Polska giełda nie jest wyjątkiem i również doświadcza spadków, podążając za globalnymi trendami i odzwierciedlając słabość rynków amerykańskich i europejskich" – dodał Sobierajski.