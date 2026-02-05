Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.02.2026
05.02.2026 15:42

Glapiński: w marcu jest możliwa obniżka stóp procentowych

Prezes NBP mówił, że według aktualnych prognoz inflacja w pierwszym kwartale tego roku powinna się obniżać. Jest więc możliwa marcowa obniżka stóp.

– Jeśli chodzi o najbliższe miesiące, to według aktualnych prognoz w I kwartale inflacja może się obniżyć, chociaż zawsze będą na nią wpływały różne kierunkowe czynniki – mówił na konferencji prasowej Adam Glapiński.

Jego zdaniem obniżono taryfy na prąd, spadają ceny surowców rolnych, do tego słabnie też dynamika cen usług. To zaś oznacza niższą inflację bazową. Dlatego też prezes NBP nie wyklucza marcowej obniżki stóp.

– Zakładamy, że w całym roku inflacja będzie mniej więcej zgodna z celem NBP. Może się jeszcze trochę obniżyć, ale będzie bliska 2,5 proc. – stwierdził. Jego zdaniem to może pozwolić na obniżkę stóp procentowych nawet do 3,5 proc.

Podczas ostatniego posiedzenia w lutym RPP utrzymała stopy procentowe na poziomie 4 proc.

Tak mają wyglądać stopy procentowe w 2026 r. Oto prognozy ekonomistów
Adam Glapiński, prezes NBP
Prezes NBP nie wykluczył spadku stóp procentowych do 3,5 proc. Fot. PAP/Radek Pietruszka
