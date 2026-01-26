JSW kontynuuje negocjacje ze związkami. Stawką koszty pracy i 2,9 mld zł finansowania

Rozmowy zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej ze związkami zawodowymi w sprawie porozumienia dotyczącego ograniczenia kosztów wynagrodzeń będą kontynuowane we wtorek. Negocjacje toczą się w kontekście bardzo trudnej sytuacji finansowej spółki i warunków uzyskania zewnętrznego finansowania.

W poniedziałek w Jastrzębiu-Zdroju odbyło się spotkanie zarządu JSW z reprezentatywnymi związkami zawodowymi, dotyczące projektu porozumienia dostosowującego koszty wynagrodzeń do możliwości finansowych spółki. Jak poinformowała JSW, rozmowy nie zakończyły się rozstrzygnięciem i będą kontynuowane we wtorek.

Rzecznik JSW Wojciech Sury przekazał, że podczas spotkania omówiono kluczowe kwestie dotyczące przyszłości spółki oraz możliwe kierunki dalszych działań. Strony miały zbliżyć stanowiska w kilku istotnych obszarach.

– Wspólnym celem jest zapewnienie stabilnej przyszłości JSW, zachowanie ciągłości działalności oraz bezpieczeństwo miejsc pracy – ocenił rzecznik. Dodał, że poniedziałkowe rozmowy były poprzedzone roboczymi spotkaniami w ubiegłym tygodniu.

Tłem negocjacji jest głęboka dekoniunktura i bardzo trudna sytuacja finansowa JSW. Zarząd spółki przygotował projekt porozumienia zakładający czasowe ograniczenie świadczeń pracowniczych, czemu związki zawodowe dotąd się sprzeciwiają.

Projekt przewiduje czasowe zawieszenie postanowień części porozumień zbiorowych, a także zawieszenie gwarancji wynikających z porozumienia z 31 marca 2021 r., które obejmowało m.in. 10-letnie gwarancje zatrudnienia.

Zarząd JSW podkreśla, że zawarcie porozumienia jest warunkiem koniecznym do pozyskania finansowania od państwowych i prywatnych instytucji finansowych. Bez obniżenia kosztów pracy spółka nie ma szans na poprawę płynności.

Związki zawodowe oceniają, że projekt oznacza trzy lata obniżenia dochodów pracowników, ograniczenie świadczeń i osłabienie ochrony zatrudnienia. Według ich wyliczeń łączna wartość cięć sięgnęłaby niemal 8 mld zł w ciągu trzech lat.

W projekcie zapisano m.in. całkowite zawieszenie 14. pensji w latach 2025–2027, ograniczenie nagrody barbórkowej za 2026 r. do maksymalnie 30 proc. oraz jej brak w latach 2027–2028. Przewidziano także zawieszenie deputatu węglowego, premii, dodatków BHP, biletów z Karty Górnika oraz korzystniejszych zasad chorobowego i urlopów w latach 2026–2028.

Od akceptacji ograniczenia kosztów pracy przez związki zależy m.in. udzielenie JSW pożyczki z Funduszu Reprywatyzacji w wysokości 2,9 mld zł, za którą odpowiada resort aktywów państwowych. Projekt porozumienia ma zostać podpisany przez spółkę, związki oraz wiceministra aktywów państwowych Grzegorza Wronę, który uczestniczył w rozmowach.

Wiceminister podkreślił, że JSW jest spółką publiczną notowaną na GPW, a każda informacja z negocjacji może mieć charakter cenotwórczy i wpływać na możliwość pozyskania finansowania. Grupa JSW, największy producent węgla koksowego w UE, wydobywa surowiec w czterech kopalniach i po trzech kwartałach 2025 r. zanotowała 2,9 mld zł straty netto, przy 7 mld zł przychodów i EBITDA minus 1,4 mld zł.

Źródło: PAP