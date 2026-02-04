Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.02.2026
NEWSROOM XYZ
04.02.2026 18:37

LPP w 2025 r.: Silny wzrost przychodów i ekspansja sieci

LPP odnotowało w 2025 r. 21-proc. wzrost przychodów w walutach stałych i otworzyło ponad tysiąc nowych salonów. Najszybciej rozwijała się marka Sinsay, która zwiększyła liczbę sklepów o 913, a powierzchnia handlowa całej grupy wzrosła o 25 proc. rok do roku.

W IV kwartale 2025 r. przychody LPP w walutach stałych wzrosły o 18 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. Sprzedaż offline rosła szybciej niż online, notując wzrost odpowiednio o 20 proc. i 14 proc. W ujęciu całorocznym dynamika przychodów wyniosła 21 proc., przy czym kanał offline zwiększył sprzedaż o 22 proc., a online o 19 proc.

LPP kontynuowało pozytywne wyniki sprzedaży w poszczególnych markach. Reserved, Cropp, House i Mohito zanotowały 5,5-proc. wzrost przychodów w skali roku, podczas gdy Sinsay osiągnęła minimalny spadek na poziomie 0,9 proc. W IV kwartale sprzedaż w sklepach działających w modelu LFL spadła o 0,5 proc., a w przypadku Sinsay o 1,6 proc. Pozostałe marki zwiększyły sprzedaż o 0,5 proc.

W 2025 r. LPP otworzyło 1 029 nowych salonów, co oznacza wzrost o 55 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Największy udział w ekspansji miała marka Sinsay, która zwiększyła liczbę sklepów o 913, natomiast Reserved, Cropp, House i Mohito uruchomiły 116 nowych lokalizacji.

Powierzchnia handlowa grupy LPP na koniec stycznia 2026 r. wyniosła 3,059 tys. m.kw., co oznacza wzrost o 25 proc. rok do roku. Najbardziej dynamicznie rozwijała się Sinsay, której powierzchnia wzrosła o 43 proc. do 1,948 tys. m.kw. Pozostałe marki zwiększyły powierzchnię o 3 proc., do 1,112 tys. m.kw.

Zarząd LPP podkreśla, że w IV kwartale spółka utrzymała korzystne marże i skutecznie zarządzała kosztami operacyjnymi, co pozwoliło kontynuować trend wzrostu rentowności z III kwartału. Ostateczne wyniki finansowe za 2025 r. zostaną opublikowane 26 marca 2026 r. w okresowym raporcie finansowym.

Sklep Sinsay (LPP)
W 2025 r. LPP otworzyło 1 029 nowych salonów, co oznacza wzrost o 55 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Największy udział w ekspansji miała marka Sinsay, która zwiększyła liczbę sklepów o 913. Fot. materiały prasowe LPP
