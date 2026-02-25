Kategorie artykułu: Biznes Świat
Kurs InPostu w górę. Tylko jeden fundusz grający na spadek nie zamyka pozycji
Wraz z rosnącym kursem akcji InPostu większość funduszy grających na spadek zaczęła wycofywać się z krótkich pozycji. Dane pokazują, że od kilku tygodni trwa stopniowa kapitulacja inwestorów próbujących ograniczyć straty. Na rynku pozostaje jednak jeden gracz, który działa wbrew dominującemu trendowi.
25.02.2026, 05:00
Od kiedy konsorcjum inwestorów oficjalnie zgłosiło chęć przejęcia akcji InPostu, tylko jeden fundusz zwiększył rozmiar pozycji nastawionej na spadek notowań polskiego giganta logistycznego. Fot. Piotr Swat/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego fundusze grające na spadek akcji InPostu zaczęły masowo zamykać krótkie pozycje.
- Jakie warunki finansowe zawiera oferta przejęcia InPostu złożona przez konsorcjum inwestorów.
- Który fundusz jako jedyny zwiększył krótką pozycję mimo rosnącego kursu akcji.