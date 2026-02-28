28.02.2026 09:20
LOT odwołuje loty do do Izraela
Wszystkie rejsy PLL LOT do Izraela zostały odwołane - poinformował Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy polskich linii lotniczych.
Przypomnijmy, to konsekwencja izraelskiego i amerykańskiego ataku na Iran.
Jednocześnie ministerstwo transportu Izraela poinformowało w sobotę o zamknięciu przestrzeni powietrznej kraju.
Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina w Warszawie powiedział PAP, że „spodziewa się, że ze względu na zamknięcie przestrzeni powietrznej przez Izrael odloty do tego kraju zostaną odwołane”. Do Izraela z Polski lata także Wizzair.
Źródło: XYZ/PAP