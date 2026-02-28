LOT odwołuje loty do do Izraela

Kategorie artykułu: Biznes Moliera2 trafi do Modivo? Dariusz Miłek: Zgłaszają się firmy, które widzą w nas dobrego inwestora Twórca CCC zaczynał od handlu tanimi butami na bazarze, a dziś ma licencje na globalne marki premium. Jeden z najbogatszych Polaków na tym nie skończy – strategia zakłada wejście w jeszcze wyższą półkę cenową. Niewykluczone, że zrobi to przez przejęcie.

Wózek kolejowy do przewozu czołgów może powstać w Polsce. Szansa dla polskich producentów? Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny opracował projekt wózka kolejowego, który mógłby przewozić ładunki ponadnormatywne, w tym także czołgi, wykorzystywane przez NATO. To szansa dla polskich producentów taboru, którzy do tej pory nie budowali podobnych pojazdów. Państwo bazowało na niemieckich wózkach. Projekt ma strategiczne znaczenie w kontekście toczącej się za granicami Polski wojny w Ukrainie.

Finansowa poduszka powietrzna, czyli jak zacząć oszczędzać Mimo poprawy świadomości i sytuacji finansowej w polskich domach znaczna część osób wciąż nie ma żadnej poduszki finansowej. W obliczu demograficznej zapaści i prognoz niskich emerytur w przyszłości wczesne rozpoczęcie oszczędzania może okazać się kluczowe. Trzeba jednak wiedzieć, od czego zacząć.