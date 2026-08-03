Kategoria artykułu: Biznes
Jak działają mleczaki? „Bary mleczne to sprawa trochę polityczna”
Bary mleczne są rodzimym polskim fenomenem. – Program dotacji, mimo że nie jest doskonały, pozostaje bardzo ciekawym rozwiązaniem. Byliśmy w Irlandii na konferencji poświęconej finansowaniu jadłodajni społecznych. Cały świat poszukuje podobnych modeli – mówi Kamil Hagemajer, zarządzający siecią 25 barów mlecznych.
03.08.2026, 04:45
- Idea mleczaków jest taka, żeby przy jednym stole mógł usiąść każdy, bez względu na wykształcenie, zawód czy status społeczny i zjeść tę samą pomidorową - mówi Kamil Hagemajer, prezes spółki Jadłodajnia Centralna, która zarządza 25 barami mlecznymi pod różnymi szyldami (m.in. Prasowy, Mleczarnia Jerozolimska czy Grażyny 1). Fot. XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak działają bary mleczne i skąd biorą się nietypowe ceny dań w tych lokalach.
- Na czym polega fenomen barów mlecznych.
- Jaką misję społeczną realizują te placówki.