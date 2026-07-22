Romantyzujemy biznes kawiarniany. „A to Excel, awarie i długie oczekiwanie na rentowność”
Rynek kawy rośnie w Polsce od kilku lat. Coraz wyższa jest też kultura picia. Działa kilka tysięcy kawiarni, z czego ok. 500 w kategorii speciality. – Czysto rynkowo, wydaje mi się, że obecnie jest ich w Polsce po prostu za dużo. Podaż zaczęła przewyższać popyt – mówi Krzysiek Rzyman, założyciel kawiarni STOR.
22.07.2026, 03:45
– Dziś w Polsce działa ponad 500 kawiarni specialty. W 2018 r. było ich ok. 180, co pokazuje jak dynamicznie rozwija się ten segment. Perspektywy nadal są spore, mimo że kawiarnie specialty stanowią małą część rynku, pewnie ok. 10 proc. Pozostałe 90 proc. to wszystkie inne kawiarnie, w tym sieciowe. Za kawiarniami niezależnymi stoją ludzie, którym bardzo zależy na konkretnym miejscu. Sieci mogą natomiast pozwolić sobie na testowanie różnych lokalizacji i zamykanie tych, które okazują się nierentowne – mówi Krzysztof Rzyman, założyciel kawiarni STOR./ fot. XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaka jest historia stołecznej sieci kawiarni speciality STOR.
- Jak wygląda rynek kawiarni w Polsce.
- Co Krzysiek Rzyman, założyciel i właściciel kawiarni STOR, robi w Tajlandii.