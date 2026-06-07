Kategorie artykułu: Świat Technologia
Czy znów polecimy szybciej niż dźwięk? Japończycy pracują nad nową generacją samolotów
Amerykanie przygotowują się do komercjalizacji następcy Concorde'a, a japońskie konsorcjum badawcze z powodzeniem przetestowało silnik kolejnej generacji. Do połowy wieku taka technologia mogłaby skrócić loty między kontynentami do niespełna dwóch godzin. Czy ma to sens biznesowy?
07.06.2026, 05:00
Artystyczna wizja odrzutowca hipersonicznego. Samolot, wyposażony w japoński silnik rozwijany w ramach eksperymentu HIMICO, mógłby latać z prędkością pięciokrotnie przekraczającą prędkość dźwięku. Konstrukcja może jednak trafić na rynek dopiero po 2040 r. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co dokładnie wydarzyło się podczas testu w centrum kosmicznym Kakuda i na jakim etapie jest japoński program hipersoniczny.
- Jak japońska technologia wypada na tle konkurencji, w tym amerykańskiego odpowiednika Concorde'a.
- Jakie przeszkody techniczne, regulacyjne i ekonomiczne dzielą wynalazek od komercyjnych lotów pasażerskich.