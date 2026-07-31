Kategoria artykułu: Świat
Japońscy szpiedzy będą skuteczniejsi? Powstaje pierwsza od wojny centralna agencja wywiadu
Japonia całkowicie przebudowuje swój system wywiadowczy. Bardziej scentralizowane służby mają być odpowiedzią na rosnącą presję ze strony Chin, Rosji i Korei Północnej. Czego Polska może nauczyć się od azjatyckiego sojusznika?
31.07.2026, 12:04
Japonia centralizuje swój wywiad zagraniczny. Ponad trzydzieści tysięcy osób, rozproszonych dotąd po policji, ministerstwie obrony, spraw zagranicznych i sprawiedliwości, ma pracować w skoordynowany sposób. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polega reforma japońskiego wywiadu i kontrwywiadu, jakie będą jej kolejne etapy oraz czego może nauczyć się z niej Polska.
- W jaki sposób rząd w Tokio wzmacnia bezpieczeństwo narodowe.
- W których krajach Japonia będzie prawdopodobnie rozwijała swoje zdolności wywiadowcze.