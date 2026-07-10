Kategoria artykułu: Świat
Powrót cesarskich arsenałów? Japonia chce nacjonalizować zbrojeniówkę
Rząd Japonii przygotowuje ustawę, która pozwoli państwu przejmować fabryki amunicji. Chodzi o zagwarantowanie stałych dostaw w przypadku przedłużającego się konfliktu zbrojnego.
10.07.2026, 04:15
Żołnierze Japońskich Sił Samoobrony podczas ćwiczeń w Australii, czerwiec 2026 r. Japońscy analitycy wojskowi analizują działania wojenne w Ukrainie, aby wyciągać wnioski logistyczne dla własnego przemysłu zbrojeniowego. Fot. Ian Hitchcock/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polega forsowany przez władze Japonii model GOCO i dlaczego rząd chce objąć nim fabryki amunicji.
- Dlaczego historycy i eksperci ostrzegają, że projekt może oznaczać powrót do przedwojennego modelu wojskowych „arsenałów”.
- Jak Chiny reagują na zbrojenia sąsiadów.