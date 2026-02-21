Kategoria artykułu: Lifestyle
Harmonia Sezon 1 Odc. 55
Jelita, nasz drugi mózg. Co jeść, jak żyć, żeby czuć się dobrze
Z Roksaną Środą, dietetyczką kliniczną, rozmawiamy o jelitach, ich chorobach i efektywnym leczeniu. Dlaczego? Bo około 3,6 mln Polek i Polaków cierpi na choroby jelit takie jak IBS, IMO czy SIBO.
21.02.2026, 06:30
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie znaczenie ma kondycja jelit dla naszego zdrowia i samopoczucia.
- Jak dbać o jelita na co dzień.
- Co jeść, czego unikać, by czuć się dobrze.