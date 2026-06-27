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Jeszcze nie zagrali w Premier League, a już grozi im kara. Hull City szuka ratunku
Hull City ma kilka dni, by pozyskać 6 mln funtów. Jeżeli tego nie zrobi, może rozpocząć pierwszy od dekady sezon w Premier League z karą punktową, a także narazić się na pozwy sądowe. Opisujemy, gdzie drużyna może znaleźć pieniądze i co się stanie, jeśli jej się to nie uda.
27.06.2026, 05:00
Dla Hull City awans do Premier League może zakończyć się karą punktową i pozwami.
Fot. Zach Forster/MI News/NurPhoto via Getty Images
Fot. Zach Forster/MI News/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Hull City musi znaleźć 6 mln funtów jeszcze przed końcem czerwca.
- Jakie kary i konsekwencje mogą spotkać Hull City za przekroczenie limitów finansowych.
- Dlaczego sprzedaż zawodników jest praktycznie jedyną szansą klubu na uniknięcie sankcji.