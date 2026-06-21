Kategorie artykułu: Biznes Sport Świat
Sąd uznał, że Everton odpowiada za spadek Burnley. Wyrok może wywołać lawinę pozwów w Premier League
Burnley jest przekonane, że utrzymałoby się w Premier League, gdyby Everton nie złamał zasad finansowych. Zgodził się z tym sąd i nakazał Evertonowi wypłacić spadkowiczom 35,1 mln odszkodowania. Sprawa jest kuriozalna i wyznacza niebezpieczny precedens. W kolejce po odszkodowania ustawiają się kolejne kluby.
21.06.2026, 03:00
Na boisku Burnley nie wygrało z Evertonem od czterech lat. W sądzie jednak udało się klubowi wywalczyć zwycięstwo. Fot. Richard Martin-Roberts, CameraSport via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego sąd uznał, że Burnley należy się 35,1 mln funtów odszkodowania od Evertonu.
- W jaki sposób modele statystyczne zostały wykorzystane do powiązania wydatków Evertonu z utrzymaniem w Premier League.
- Dlaczego sprawa Burnley i Evertonu może doprowadzić do fali kolejnych pozwów przeciwko klubom Premier League.