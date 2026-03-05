Już dwie trzecie Polaków inwestuje lub chce inwestować. Wiedza, nie intuicja

Polacy nie tylko coraz częściej odkładają pieniądze, ale też coraz chętniej inwestują oszczędności. Z raportu „Postawy Polaków wobec finansów 2025” wynika, że nawyk oszczędzania deklaruje już 83 proc. badanych, a 37 proc. aktywnie inwestuje swoje nadwyżki finansowe. Kolejne 28 proc. deklaruje gotowość i planowanie rozpoczęcia inwestycji w przyszłości. Najczęściej wskazywanym motywem tych działań jest dbałość o przyszłą emeryturę (średnia ocena 4,29 w 5-punktowej skali) oraz osiągnięcie niezależności finansowej.

Jest jednak jedno duże „ale”. Przy rekordowej aktywności, Polacy pozostają inwestorami bardzo ostrożnymi – aż 61 proc. preferuje rozwiązania gwarantujące ochronę kapitału (badanie „Polak Inwestor 2025”). Można więc zauważyć, że za deklarowaną ostrożnością stoją konkretne wybory inwestycyjne, które są skoncentrowane wokół instrumentów postrzeganych jako stabilne i przewidywalne, takich jak obligacje skarbowe lub oparte na obligacjach fundusze dłużne.

Dlaczego obligacje skarbowe biją rekordy?

Obligacje skarbowe są dla wielu „pierwszym wyborem” ze względu na ich bezpieczeństwo. Początek 2026 roku przyniósł wysokie dane Ministerstwa Finansów – tylko w pierwszym miesiącu roku Polacy ulokowali w skarbowych instrumentach detalicznych blisko 5,76 mld złotych. Choć jest to wynik o około 503 mln zł niższy niż w styczniu roku ubiegłego (6,26 mld zł), sprzedaż ta jest o 25 proc. wyższa w porównaniu do grudnia 2025 roku.

Najczęściej wybierali obligacje 1-roczne o oprocentowaniu zmiennym, opartym o stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego, które stanowiły 34 proc. sprzedaży styczniowej ogółem.

– Najczęściej wybierali obligacje 1-roczne o oprocentowaniu zmiennym, opartym o stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego, które stanowiły 34 proc. sprzedaży styczniowej ogółem. Wysokim zainteresowaniem cieszyły się również obligacje trzyletnie o oprocentowaniu stałym TOS, których udział w sprzedaży wyniósł 29 proc. – komentował te dane w oficjalnym komunikacie resortu wiceminister finansów Jurand Drop.

Jak wykorzystać spadające stopy

Eksperci z Generali Investments TFI w swoich prognozach na 2026 rok wskazują, że polska krzywa rentowności jest obecnie „stroma”, co stanowi istotną okazję dla inwestorów budujących portfel dłużny. W praktyce oznacza to, że podczas gdy rentowności papierów o krótkim terminie wykupu (do 2 lat) wynoszą mniej więcej tyle, co stopa referencyjna NBP, to obligacje 5-letnie i 10-letnie oferują znacznie wyższe stopy zwrotu.

Jak wskazuje prognoza Generali Investments TFI, taka struktura rynku tworzy atrakcyjną premię względem przewidywanej ścieżki stóp procentowych, co wynika przede wszystkim z faktu, że w horyzoncie najbliższych trzech–czterech lat analitycy Generali Investments TFI nie spodziewają się podwyżek stóp procentowych. Sytuację tę wspiera przewidywana kontynuacja cyklu obniżek stóp procentowych w 2026 roku, zarówno przez polską Radę Polityki Pieniężnej, która osiągnęła swój cel inflacyjny już w listopadzie 2025 roku, jak i przez amerykański Fed.

W związku z tym analitycy dostrzegają największy potencjał dla obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu właśnie na początku 2026 roku. Wynika to z fundamentalnej dla rynku długu zależności, w której środowisko spadających stóp procentowych sprzyja wzrostowi cen takich papierów, co pozwala inwestorom generować zyski nie tylko z wypłacanych odsetek, ale również ze wzrostu wartości rynkowej posiadanych instrumentów.

Obligacje korporacyjne. Jak zarabiać na firmach

Osoby poszukujące rentowności powyżej stóp procentowych powinny zainteresować się obligacjami przedsiębiorstw, gdyż – jak wskazują wcześniej wspomniane prognozy Generali Investments TFI – sytuacja na polskim rynku długu korporacyjnego jest stabilna. Wynika ona z dobrej kondycji firm oraz systematycznych napływów do funduszy.

Prognozy Generali Investments TFI wskazują, że dzięki bardzo dobrej kondycji polskich przedsiębiorstw oraz dużym napływom pieniędzy do funduszy, premia za ryzyko kredytowe znajduje się blisko swoich historycznych minimów. Oznacza to, że zysk będzie płynął głównie z regularnie wypłacanych odsetek (kuponów), a nie z faktu, że sama obligacja zyskała na wartości i będzie możną ją sprzedać drożej przed terminem wykupu.

Taka specyfika rynku sprawia, że samodzielne wybieranie konkretnych firm, którym powierzamy oszczędności, staje się zadaniem wymagającym dużej wiedzy, której brak deklaruje aż 58 proc. osób obecnie nieinwestujących, które wzięły udział w badaniu „Polak Inwestor 2025”.

Ekspercka wiedza nagrodzona

Zamiast statycznego trzymania gotówki, współczesne rozwiązania inwestycyjne pozwalają na aktywne korzystanie z okazji rynkowych.

Dla osób, które preferują płynność oraz efektywne zarządzanie nadwyżkami finansowymi przy jednoczesnej akceptacji niskiego ryzyka, dedykowane są subfundusze dłużne o charakterze krótkoterminowym. Przykładowo, subfundusz Generali Obligacji Krótkoterminowy wymaga horyzontu inwestycyjnego wynoszącego co najmniej trzy miesiące i lokuje kapitał w dłużne papiery wartościowe państw oraz przedsiębiorstw. Warto wspomnieć, że jest to produkt doceniany przez niezależnych analityków – otrzymał nagrodę Alfa 2025 od Analiz Online za najwyższą jakość zarządzania środkami w grupie produktów o podobnej strategii inwestycyjnej.

Kolejną istotną propozycją w tej kategorii jest Generali Korona Obligacji Uniwersalny, dla którego prognozowany cel inwestycyjny na 2026 rok wynosi od 4 proc. do 6 proc. Wspomniane rozwiązania w 2025 roku osiągnęły wyniki na poziomie 7 proc., zajmując czołowe miejsca w swoich kategoriach funduszy dłużnych krótkoterminowych.

Niższe ryzyko, bardziej przewidywalny zwrot

Uzupełnieniem oferty dla osób szukających alternatywy wobec bezpośredniego zakupu papierów dłużnych jest SGB Obligacji Uniwersalny firmy Generali Investments TFI, który również został wyróżniony Nagrodą Alfa 2025. Koncentruje się on na instrumentach emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa przy zakładanym co najmniej 2-letnim horyzoncie), będący propozycją krótkoterminową o stosunkowo niskim profilu ryzyka.

Inwestorzy akceptujący umiarkowane ryzyko mogą rozważyć kolejny nagrodzony subfundusz Generali Korona Zrównoważony, gdzie portfel łączy stabilizującą część dłużną z komponentem akcyjnym (20–80 proc.), pozwalając partycypować w hossie przy jednoczesnej amortyzacji portfela przez obligacje.

Z kolei odpowiedzią na potrzeby 10,7 proc. inwestorów, którzy w badaniu „Polak Inwestor 2025” wskazali odpowiedź „żadnej straty nie akceptuję”, jest program Generali Kapitał pod Ochroną. Łączy on subfundusz konserwatywny z dodatkową ochroną ubezpieczeniową wpłaconego kapitału w określonych momentach inwestycji (np. 13., 25. i 37. miesiąc), co pozwala na zachowanie spokoju o bezpieczeństwo środków przy ich jednoczesnej pracy na rynku.

Profil inwestora

Dynamika zmian na polskim rynku kapitałowym wyraźnie pokazuje, że inwestorzy stają się coraz bardziej krytyczni wobec własnej wiedzy i umiejętności, co skutkuje gwałtownym odwrotem od polegania na nieomylności własnej intuicji. Raport „Postawy Polaków wobec finansów 2025” wskazuje, że zaufanie do niej spadło od 2022 roku aż o 38 p.p. Polacy zaczęli bardziej realnie oceniać swoje kompetencje i częściej uświadamiają sobie potrzebę konsultowania decyzji, dlatego obecnie już co piąty badany korzysta z profesjonalnej wiedzy doradców i pracowników instytucji finansowych. Trend ten jest szczególnie widoczny wśród osób początkujących, które chcąc przełamać barierę braku wiedzy, najchętniej sięgają po materiały edukacyjne on-line, co zostało wskazane przez 32 proc. badanych jako najlepszy format nauki.

Dzięki tej profesjonalizacji Polacy (choć nadal ostrożni i preferujący ochronę kapitału) coraz sprawniej poruszają się w skomplikowanym otoczeniu rynkowym, wybierając rozwiązania oparte na wiedzy ekspertów, takie jak subfundusze dłużne czy mieszane.

Główne wnioski Polacy coraz aktywniej budują majątek, ale robią to w sposób ostrożny – priorytetem pozostaje bezpieczeństwo kapitału i stabilność zwrotu. Obligacje skarbowe oraz fundusze dłużne stały się fundamentem portfeli inwestorów, szczególnie w środowisku oczekiwanych obniżek stóp procentowych. Na rynku obligacji korporacyjnych potencjał zysku wynika dziś głównie z odsetek, co wymaga selekcji i wiedzy, a nie spekulacyjnych decyzji.

Informacja prawna

Jest to informacja reklamowa. Materiał został przygotowany przez XYZ Sp. z o. o. na zlecenie Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID), Informacją dla Klienta AFI, Prospektem Informacyjnym w zakresie dotyczącym danego Subfunduszu. Wymienione dokumenty, sporządzane w języku polskim, zawierające szczegółowe informacje w zakresie: polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad zbywania i odkupowania jednostek uczestnictwa, praw uczestników dostępne są u dystrybutorów, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej: https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/tabela-oplat

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie (00-082), przy ul. Senatorskiej 18 działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r. Towarzystwo wpisane jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000050329, NIP: 527-10-24-937 i kapitał zakładowy 21 687 900,00 PLN, opłacony w całości.

Niniejszy materiał został opracowany według stanu na dzień 04.03.2026.