Kategoria artykułu: Finanse osobiste
Współpraca z partnerem
Już dwie trzecie Polaków inwestuje lub chce inwestować. Wiedza, nie intuicja
Polska gospodarka rośnie w równym, mocnym tempie, co przekłada się na portfele Polaków. Coraz więcej osób stać nie tylko na wyższy poziom życia, ale i zabezpieczenie przyszłości poprzez lokowanie majątku. Ostrożność jest w cenie.
05.03.2026, 03:45
Polacy coraz chętniej inwestują i oszczędzają, co pokazują dane Ministerstwa Finansów, które wskazuje, że w styczniu 2026 ulokowano w skarbowych instrumentach detalicznych blisko 5,76 mld złotych Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zmieniają się postawy inwestycyjne Polaków i dlaczego już dwie trzecie z nich inwestuje lub planuje wejść na rynek.
- Dlaczego mimo rosnącej aktywności dominującą strategią pozostaje ostrożność i ochrona kapitału.
- Skąd rekordowe zainteresowanie obligacjami skarbowymi i jak wykorzystać środowisko spadających stóp procentowych.