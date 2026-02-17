Kategoria artykułu: Sport
Najbardziej szalony sport zimy trafi na igrzyska? Polka jest jego gwiazdą
Dziesięć miesięcy temu Zuzanna Witych bardzo poważnie uszkodziła kolana. Dziś jest mistrzynią świata w dyscyplinie sportu, która może być w przyszłości sporą atrakcją zimowych igrzysk olimpijskich. Jeśli władze MKOL się nie przestraszą, bo narciarski freeride to sport pełen ryzyka, akrobacji i „dzikich” zjazdów w wysokich górach.
17.02.2026, 04:30
Zuzanna Witych, mistrzyni świata we freeride narciarskim. Złoty medal wywalczyła niespełna rok po bardzo poważnej kontuzji. Fot. Zuzanna Witych/zasoby własne
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jakich kategoriach zdobywają punkty zawodnicy startujący w freeride.
- Jakie nagrody otrzymują zwycięzcy zawodów freeride.
- Dlaczego mistrzostwa świata, które wygrała Zuzanna Witych, są dla freeride’u bardzo ważne w kontekście starań o wpisanie do programu igrzysk olimpijskich.