Kategoria artykułu: Biznes
Klimat i geopolityka przestawiają kompas inwestorów nieruchomości
Polacy kupujący nieruchomości za granicą coraz rzadziej patrzą wyłącznie na stopę zwrotu. Klimat, wojny, dostęp do wody i stabilność prawa zaczynają decydować o tym, gdzie warto ulokować kapitał.
27.07.2026, 04:00
Polacy awansowali na ósme miejsce w rankingu zagranicznych inwestorów – wbrew zapowiedziom spadków po wprowadzeniu w 2025 r. regulacji dotyczących wynajmu krótkoterminowego. Fot. Agnes Inversiones
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zmiany klimatyczne wpływają na atrakcyjność inwestycyjną regionów Hiszpanii i położonych w nich nieruchomości.
- W jaki sposób napięcia geopolityczne zmieniają decyzje Polaków kupujących nieruchomości za granicą.
- Które rynki poza Europą mogą konkurować z Hiszpanią pod względem dochodów z najmu, ochrony kapitału oraz bezpieczeństwa inwestycji.