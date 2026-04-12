Pozwalają oglądać mecze za darmo. NBA nie jest zadowolona
Upadł duży operator kanałów telewizyjnych i aż 13 klubów zostało bez partnera do lokalnych transmisji. Przewidzieli to New Orleans Pelicans, którzy rok temu zerwali umowę z bankrutem i stworzyli własną telewizję. Nie zamierzają rezygnować z tego modelu, choć NBA obiecuje im miliony za dołączenie do nowej platformy streamingowej.
12.04.2026, 07:00
W ciągu ostatniego roku oglądalność kanału GCSEN, na którym Pelicans za darmo transmitują mecze, wzrosła o 100 proc. Dostępny jest na około 10 mln odbiorników w Luizjanie, Mississipi, Alabamie i na Florydzie.
Fot. Derick E. Hingle/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak działa system transmisji NBA w Stanach Zjednoczonych i dlaczego jest skomplikowany dla kibiców.
- Dlaczego New Orleans Pelicans zdecydowali się na darmowe transmisje meczów.
- Jakie skutki przyniósł darmowy model transmisji dla zasięgu i finansów klubu.