Kategoria artykułu: Biznes
Kolejna reforma programu Czyste Powietrze. Fundusz odpowiada na krytykę
Od 20 lipca zmienią się zasady programu Czyste Powietrze, kluczowego narzędzia walki ze smogiem. Reforma m.in. zwiększy kwoty dotacji na ocieplenie domów i usprawni składanie wniosków. Samorządy domagają się jednak zmian idących dalej.
13.07.2026, 18:53
Dorota Zawadzka-Stępniak, prezeska NFOŚiGW, zapowiada kolejne zmiany w programie jeszcze w tym roku . Fot. PAP/Tomasz Gzell
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zmienią się zasady programu Czyste Powietrze od 20 lipca.
- Jakie nowości wprowadzi operator programu w kolejnym etapie.
- Jak funkcjonowanie programu oceniają gminy.