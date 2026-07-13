Kategoria artykułu: Biznes
UE przedstawi reformę ETS. „Zielona transformacja wyszła z ideologicznego narożnika”
W tym tygodniu Komisja Europejska ma przedstawić propozycję zmian w systemie handlu emisjami. O tym, co może znaleźć się w pakiecie, na co liczy Polska i dlaczego transformacja energetyczna przestaje być w Europie sporem ideologicznym, rozmawiamy z Filipem Elżanowskim z Uniwersytetu Warszawskiego.
13.07.2026, 04:45
Filip Elżanowski, kierownik Centrum Transformacji Energetycznej WPiA UW. Fot. materiały prasowe WPiA UW
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego unijny system handlu emisjami wymaga zmian.
- Jakie zmiany może zaproponować Komisja Europejska.
- Jakich zmian potrzebuje Polska, by realizować transformację energetyczną.