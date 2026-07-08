Kategoria artykułu: Biznes
Wytwórcy zielonej energii mają propozycję dla przemysłu
Branża OZE proponuje nowy model współpracy między wytwórcami zielonej energii a przemysłem. Ma on ułatwić budowę kolejnych instalacji wiatrowych lub słonecznych, a jednocześnie obniżyć ceny prądu dla energochłonnych fabryk. Koncepcja wymaga jednak wsparcia państwa.
08.07.2026, 17:13
Głównym problemem inwestorów z branży OZE jest ograniczona możliwość podłączenia instalacji do sieci energetycznej. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie rozwiązania dla przemysłu proponuje branża OZE.
- Dlaczego przemysł energochłonny nie chciał do tej pory współpracować z zielonymi wytwórcami.
- Jakiego wsparcia od państwa oczekują autorzy koncepcji.