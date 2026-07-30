Kategoria artykułu: Newsy
Kolejny dzień rekordów na GPW. Podsumowanie notowań 30 lipca 2026 r.
Czwartek przyniósł na GPW kolejne wzrosty, a większość głównych indeksów znalazła się na nowych historycznych szczytach. Rynek ciągnęły w górę banki, po południu dołączył do nich KGHM. Zdaniem analityków w krótkim terminie sentyment wobec warszawskiej giełdy pozostaje korzystny, ponieważ utrzymuje się popyt ze strony inwestorów zagranicznych, a poszczególne spółki pozytywnie zaskakują kwartalnymi wynikami.
30.07.2026, 16:09
Na zdjęciu logo GPW w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak radziła sobie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 30 lipca 2026 r.
- Które spółki najbardziej rosły.
- Które szły w dół.