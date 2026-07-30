Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 30.07.2026
NEWSROOM XYZ
30.07.2026 11:27

Pekao chce dalej umacniać swoją pozycję na rynku pożyczek gotówkowych

Bank Pekao realizuje strategię zgodnie z planem, ale ocenia, że może mieć trudności z uzyskaniem założonego poziomu składki ze sprzedaży ubezpieczeń. Bank chce dalej umacniać swoją pozycję na rynku pożyczek gotówkowych – poinformowali przedstawiciele banku.

Na zdjęciu siedziba Banku Pekao. Fot. mat. prasowe
Na zdjęciu siedziba Banku Pekao. Fot. mat. prasowe

Wiosną 2025 r. Bank Pekao ogłosił strategię do 2027 r. ROE na koniec okresu objętego planem ma wynosić powyżej 18 proc., C/I być poniżej 35 proc., a aktywnych klientów mobilnych ma być 4,4 mln.

Za pierwsze półrocze ROE z urocznionym kosztem BFG wyniosło 16,8 proc., natomiast ROE skorygowane o zmianę CIT wynosiłoby 19,4 proc. W przypadku C/I z urocznionym kosztem BFG było to 36,4 proc. (a 34,0 proc. z wyłączeniem składki na fundusz). Liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej wzrosła na koniec czerwca do 3,84 mln.

Koszty ryzyka wyniosły w I półroczu 42 pb. Zakładany CoR na koniec 2027 r. to 65-75 pb.

Utrzymujemy się w przewidzianych parametrach. Wszystko wskazuje na to, że o ile nie będzie jakichś ekstra zdarzeń czy, powiedzmy, jakichś okoliczności akwizycyjnych, to pozostaniemy bankiem dywidendowym – powiedział na konferencji Cezary Stypułkowski, prezes Banku Pekao.

Dodał, że nie spodziewa się w tym roku informacji dotyczących akwizycji.

Pekao w strategii postawił także na produkty ubezpieczeniowe i przez wykorzystanie partnerstwa z Grupą PZU planował zbudować pozycję lidera wzrostu na rynku bancassurance. Pekao założył, że w 2027 r. składka przypisana brutto ze sprzedaży ubezpieczeń wyniesie 1 mld zł.

– Wydaje się, że będziemy mieli tutaj kłopot z dowiezieniem tego celu głównie na skutek tego, że konsekwencje pewnych zmian regulacyjnych powodują, że niektóre produkty są pod presją. Próbujemy się skoncentrować na tak zwanych produktach standalone – powiedział Cezary Stypułkowski.

W pierwszym półroczu 2026 r. wzrost kredytów w Banku Pekao ogółem wyniósł 10 proc. Wzrost wolumenu pożyczek gotówkowych wyniósł 14,8 proc. rok do roku, a wzrost wolumenu kredytów hipotecznych 2,9 proc. r/r.

– W pożyczce gotówkowej rośniemy dwucyfrowo i naszą ambicją jest dalsze umacnianie naszych udziałów rynkowych. Kredyty hipoteczne rosną jednocyfrowo i nie przewidujemy, żeby rosły dwucyfrowo r/r – powiedziała Dagmara Wojnar, wiceprezes banku.

Bank podał w czwartek, że w I półroczu 2026 r. ujął 126 mln zł pomniejszenia wyniku z tytułu odsetek z powodu wyroku TSUE dotyczącego kredytów konsumenckich.

Prezes zapowiedział, że aplikacja mobilna banku PeoPay w 2027 r. będzie rewitalizowana.

Czytaj także: Wyniki Banku Pekao. Zysk netto spada, ale jest powyżej prognoz

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Fałszywe decyzje, prawdziwe konsekwencje. Nowe ryzyka dla zarządów spółek
Członek zarządu spółki kupującej towar otrzymał od sprzedawcy prośbę o zmianę numeru rachunku bankowego. Wiadomość była poprawna językowo, odpowiadała stylowi wcześniejszej korespondencji i nie…
28.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Sprawa Pyszne.pl to dopiero początek. 8 lipca pracownicy otrzymali kartę przetargową
Zarząd Pyszne.pl przyznaje, że własna flota stała się dla firmy „ograniczeniem” – szczególnie dlatego, że tworzą ją przede wszystkim zleceniobiorcy. Eksperci nie mają wątpliwości, że zwolnień i prób…
29.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Koniec połowów wielorybów w Islandii? Rząd szykuje zakaz
Firma Hvalur hf. rozpoczęła sezon połowów wielorybów i zabiła już dwa płetwale zwyczajne. Jednocześnie rząd islandzki przygotowuje przepisy, które mogą zakazać tej praktyki w kolejnych sezonach.
28.07.2026
Kategorie artykułu: Świat
Brytyjski sen o domu z ogrodem pęka. Rynek ma kilka prędkości
Rynek mieszkaniowy w Wielkiej Brytanii nie załamuje się, ale przestaje działać według dawnych zasad. Londyn i drogie południe tracą, północ się broni, a najemcy nadal płacą coraz więcej. Zamiast…
30.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Jak BMW chce walczyć z chińską konkurencją? Firma uruchamia własną fabrykę baterii w USA
BMW chce uniezależnić się od chińskich baterii do samochodów elektrycznych. Dlatego niedaleko swojej fabryki w amerykańskim Spartanburgu niemiecki koncern uruchamia własny zakład, produkujący ogniwa…
27.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Centrum danych tam, gdzie energia. Polska firma rozwija hub AI w Patagonii
Green Capital rozwija w Patagonii Atlas GigaHub.1 – kampus centrum danych AI. Ma połączyć infrastrukturę obliczeniową z OZE.
30.07.2026