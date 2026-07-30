Pekao chce dalej umacniać swoją pozycję na rynku pożyczek gotówkowych
Bank Pekao realizuje strategię zgodnie z planem, ale ocenia, że może mieć trudności z uzyskaniem założonego poziomu składki ze sprzedaży ubezpieczeń. Bank chce dalej umacniać swoją pozycję na rynku pożyczek gotówkowych – poinformowali przedstawiciele banku.
Wiosną 2025 r. Bank Pekao ogłosił strategię do 2027 r. ROE na koniec okresu objętego planem ma wynosić powyżej 18 proc., C/I być poniżej 35 proc., a aktywnych klientów mobilnych ma być 4,4 mln.
Za pierwsze półrocze ROE z urocznionym kosztem BFG wyniosło 16,8 proc., natomiast ROE skorygowane o zmianę CIT wynosiłoby 19,4 proc. W przypadku C/I z urocznionym kosztem BFG było to 36,4 proc. (a 34,0 proc. z wyłączeniem składki na fundusz). Liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej wzrosła na koniec czerwca do 3,84 mln.
Koszty ryzyka wyniosły w I półroczu 42 pb. Zakładany CoR na koniec 2027 r. to 65-75 pb.
– Utrzymujemy się w przewidzianych parametrach. Wszystko wskazuje na to, że o ile nie będzie jakichś ekstra zdarzeń czy, powiedzmy, jakichś okoliczności akwizycyjnych, to pozostaniemy bankiem dywidendowym – powiedział na konferencji Cezary Stypułkowski, prezes Banku Pekao.
Dodał, że nie spodziewa się w tym roku informacji dotyczących akwizycji.
Pekao w strategii postawił także na produkty ubezpieczeniowe i przez wykorzystanie partnerstwa z Grupą PZU planował zbudować pozycję lidera wzrostu na rynku bancassurance. Pekao założył, że w 2027 r. składka przypisana brutto ze sprzedaży ubezpieczeń wyniesie 1 mld zł.
– Wydaje się, że będziemy mieli tutaj kłopot z dowiezieniem tego celu głównie na skutek tego, że konsekwencje pewnych zmian regulacyjnych powodują, że niektóre produkty są pod presją. Próbujemy się skoncentrować na tak zwanych produktach standalone – powiedział Cezary Stypułkowski.
W pierwszym półroczu 2026 r. wzrost kredytów w Banku Pekao ogółem wyniósł 10 proc. Wzrost wolumenu pożyczek gotówkowych wyniósł 14,8 proc. rok do roku, a wzrost wolumenu kredytów hipotecznych 2,9 proc. r/r.
– W pożyczce gotówkowej rośniemy dwucyfrowo i naszą ambicją jest dalsze umacnianie naszych udziałów rynkowych. Kredyty hipoteczne rosną jednocyfrowo i nie przewidujemy, żeby rosły dwucyfrowo r/r – powiedziała Dagmara Wojnar, wiceprezes banku.
Bank podał w czwartek, że w I półroczu 2026 r. ujął 126 mln zł pomniejszenia wyniku z tytułu odsetek z powodu wyroku TSUE dotyczącego kredytów konsumenckich.
Prezes zapowiedział, że aplikacja mobilna banku PeoPay w 2027 r. będzie rewitalizowana.
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Źródło: PAP