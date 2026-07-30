Pekao chce dalej umacniać swoją pozycję na rynku pożyczek gotówkowych

Bank Pekao realizuje strategię zgodnie z planem, ale ocenia, że może mieć trudności z uzyskaniem założonego poziomu składki ze sprzedaży ubezpieczeń. Bank chce dalej umacniać swoją pozycję na rynku pożyczek gotówkowych – poinformowali przedstawiciele banku.

Na zdjęciu siedziba Banku Pekao. Fot. mat. prasowe

Wiosną 2025 r. Bank Pekao ogłosił strategię do 2027 r. ROE na koniec okresu objętego planem ma wynosić powyżej 18 proc., C/I być poniżej 35 proc., a aktywnych klientów mobilnych ma być 4,4 mln.

Za pierwsze półrocze ROE z urocznionym kosztem BFG wyniosło 16,8 proc., natomiast ROE skorygowane o zmianę CIT wynosiłoby 19,4 proc. W przypadku C/I z urocznionym kosztem BFG było to 36,4 proc. (a 34,0 proc. z wyłączeniem składki na fundusz). Liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej wzrosła na koniec czerwca do 3,84 mln.

Koszty ryzyka wyniosły w I półroczu 42 pb. Zakładany CoR na koniec 2027 r. to 65-75 pb.

– Utrzymujemy się w przewidzianych parametrach. Wszystko wskazuje na to, że o ile nie będzie jakichś ekstra zdarzeń czy, powiedzmy, jakichś okoliczności akwizycyjnych, to pozostaniemy bankiem dywidendowym – powiedział na konferencji Cezary Stypułkowski, prezes Banku Pekao.

Dodał, że nie spodziewa się w tym roku informacji dotyczących akwizycji.

Pekao w strategii postawił także na produkty ubezpieczeniowe i przez wykorzystanie partnerstwa z Grupą PZU planował zbudować pozycję lidera wzrostu na rynku bancassurance. Pekao założył, że w 2027 r. składka przypisana brutto ze sprzedaży ubezpieczeń wyniesie 1 mld zł.

– Wydaje się, że będziemy mieli tutaj kłopot z dowiezieniem tego celu głównie na skutek tego, że konsekwencje pewnych zmian regulacyjnych powodują, że niektóre produkty są pod presją. Próbujemy się skoncentrować na tak zwanych produktach standalone – powiedział Cezary Stypułkowski.

W pierwszym półroczu 2026 r. wzrost kredytów w Banku Pekao ogółem wyniósł 10 proc. Wzrost wolumenu pożyczek gotówkowych wyniósł 14,8 proc. rok do roku, a wzrost wolumenu kredytów hipotecznych 2,9 proc. r/r.

– W pożyczce gotówkowej rośniemy dwucyfrowo i naszą ambicją jest dalsze umacnianie naszych udziałów rynkowych. Kredyty hipoteczne rosną jednocyfrowo i nie przewidujemy, żeby rosły dwucyfrowo r/r – powiedziała Dagmara Wojnar, wiceprezes banku.

Bank podał w czwartek, że w I półroczu 2026 r. ujął 126 mln zł pomniejszenia wyniku z tytułu odsetek z powodu wyroku TSUE dotyczącego kredytów konsumenckich.

Prezes zapowiedział, że aplikacja mobilna banku PeoPay w 2027 r. będzie rewitalizowana.

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Źródło: PAP