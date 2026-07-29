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29.07.2026 20:02

Jest decyzja Fed. Stopy procentowe w USA bez zmian

Rezerwa Federalna na lipcowym posiedzeniu zdecydowała się pozostawić stopy procentowe w USA bez zmian. Oznacza to, że wynoszą obecnie 3,5-3,75 proc. Analitycy w większości spodziewali się takiej decyzji.

Przewodniczący Fed Kevin Warsh. Fot. Al Drago/Bloomberg
Rezerwa Federalna podjęła decyzją dotyczącą stóp procentowych. Na zdjęciu przewodniczący Fed Kevin Warsh. Fot. Al Drago/Bloomberg

Stopy procentowe pozostają na tym samym poziomie od grudnia 2025 r., kiedy Fed zdecydował się na obniżkę o 25 pb.

Większość rynku oczekiwała, że Fed nie zdecyduje się na podwyżkę stóp

Przed posiedzeniem Federalnego Komitetu ds. Otwartego Rynku (FOMC) analitycy w większości spodziewali się pozostawienia stóp bez zmian. Niektórzy wskazywali jednak na możliwość podniesienia stóp. Rynek oszacował prawdopodobieństwo podwyżki stóp na poziomie około 35 proc.

Obawy inflacyjne budził lipcowy wzrost cen ropy, mimo niższego od oczekiwań odczytu czerwcowej inflacji CPI. Inflacja konsumencka w USA wyniosła w czerwcu 3,5 proc. w ujęciu rocznym. Oznacza to, że spadła w porównaniu z majem. Wyniosła wtedy 4,2 proc., co było najwyższym poziomem od trzech lat.

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Na środowym posiedzeniu FOMC dziewięcioro członków zagłosowało za pozostawieniem stóp na dotychczasowym poziomie. Trzy osoby zagłosowały za ich podwyżką o 25 pb.

„Aktywność gospodarcza rozwija się w solidnym tempie pomimo podwyższonej niepewności, wynikającej po części z konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wzrost wydajności i inwestycji kapitałowych jest silny. Wzrost zatrudnienia dotrzymuje kroku wzrostowi siły roboczej, a stopa bezrobocia zmieniła się nieznacznie" – podano w komunikacie po środowym posiedzeniu.

W komunikacie FOMC zwraca także uwagę, że inflacja w Stanach Zjednoczonych pozostaje podwyższona w stosunku do celu inflacyjnego komitetu na poziomie 2 proc. „Po części odzwierciedla to szoki podażowe, które napędzały wzrost cen w niektórych sektorach, w tym w sektorze energetycznym" – wskazano w komunikacie.

Donald Trump chciałby niższych stóp procentowych w USA

Posiedzenie FOMC odbyło się dwa dni po tym, jak prezydent USA Donald Trump oświadczył w rozmowie z dziennikarzami, że chciałby, by stopy procentowe w USA były najniższe na świecie.

– Stopy procentowe powinny zostać obniżone. Są inne kraje, które płacą niższe odsetki. A nie powinno tak być. Powinniśmy mieć najniższe stopy procentowe na świecie – powiedział Trump dziennikarzom na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One.

Środowe posiedzenie Fed było drugim pod kierownictwem Kevina Warsha. Senat USA przyjął jego kandydaturę w maju 2026 r. Na poprzednim posiedzeniu Fed pozostawił stopy procentowe bez zmian.

Przed zmianą na stanowisku szefa Fed Trump wielokrotnie krytykował poprzednika Warsha, Jerome'a Powella. Głównym powodem było zbyt powolne, w obecnie prezydenta USA, tempo obniżania stóp procentowych.

W poniedziałek Trump chwalił jego następcę. Powiedział o nowym prezesie Fed m.in. że „jest fantastyczny", ale musi współpracować z Radą Gubernatorów, której członkowie „są bardzo polityczni”.

– On chce postępować właściwie. Wiem, co chce zrobić, ale potrzebna jest zgoda niektórych ludzi, którzy być może mają złe intencje – powiedział Trump o Warshu.

Trump o stopach procentowych w USA
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