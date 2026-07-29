Grupa Kęty ze wzrostem zysku netto w drugim kwartale

Grupa Kęty w drugim kwartale 2026 r. osiągnęła 241 mln zł zysku netto jednostki dominującej. To więcej niż wynosiły szacunki, które zakładały zysk na poziomie 234 mln zł.

Wynik EBITDA grupy wyniósł 379 mln zł w drugim kwartale. Spółka szacowała, że osiągnie wynik na poziomie 375 mln zł.

W analogicznym okresie 2025 r. Grupa Kęty miała 169 mln zł zysku netto i 295 mln zł EBITDA.

Przychody Grupy Kęty w drugim kwartale wyniosły 1,65 mld zł, wobec 1,44 mld zł w drugim kwartale 2025 r. Zysk operacyjny wyniósł z kolei 318 mln zł, w porównaniu do 235 mln zł rok wcześniej.

W całym pierwszym półroczu Grupa Kęty wypracowała 3,03 mld zł przychodów, 514 mln zł zysku operacyjnego, 636 mln zł EBITDA i 386 mln zł zysku netto jednostki dominującej.

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Źródło: PAP