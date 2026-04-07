Konrad Weiske o inwestowaniu: Dużo ludzi chce się wzbogacić, nie robiąc nic. Takich cudów nie ma (WYWIAD)
Zainwestował ze wspólnikami kilkaset tysięcy złotych we własną firmę IT i chciał po prostu z niej żyć. Dziś jest warta setki milionów, a ambicje sięgają znacznie wyżej. Jako inwestor Konrad Weiske odprawił już kilka funduszy, a w startup zaangażował się bezpośrednio. – Jestem inwestorem, który pomaga czynem, a nie tylko daje kasę i pyta, jak jest – mówi współzałożyciel grupy Spyrosoft.
07.04.2026, 05:15
Spyrosoft jest dla Konrada Weiske główną inwestycją. Szkoda mu czasu m.in. na zajmowanie się nieruchomościami, ale za to zainwestował też w startup.. Fot. materiały prasowe/Spyrosoft
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Konrad Weiske traktuje własną firmą jako główną inwestycję i nie potrzebuje dużej dywersyfikacji.
- Co trzyma go z dala od inwestowania w nieruchomości.
- Z czym dla niego wiązało się porzucenie etatu na rzecz zostania przedsiębiorcą.