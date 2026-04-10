Miasta walczą o siedzibę ESA. Oto ich kluczowe argumenty
Osiem polskich aglomeracji walczy, by to na ich terenie została zbudowana siedziba nowego centrum badawczego Europejskiej Agencji Kosmicznej. W czasie debaty w redakcji XYZ ich przedstawiciele nie tylko zachwalali walory swoich miast, ale także analizowali potencjalne korzyści dla całej polskiej gospodarki i nauki.
10.04.2026, 10:43
Uczestnicy debaty w redakcji XYZ (od lewej): Paweł Orłowski, prezes InvestGDA (Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego), Jacek Bielawski, dyrektor operacyjny w spółce Kraków Nowa Huta Przyszłości, Maciej Fijałkowski, sekretarz m.st. Warszawy, Katarzyna Mokrzycka, dziennikarka XYZ, Radosław Michalski, dyrektor Departamentu Marki Miasta z Urzędu Miasta Wrocławia, Mateusz Sipa, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej z Urzędu Miasta Łodzi, Paweł Pacek, członek zarządu Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Fot. J. Kuźmiński, XYZ.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego czołowe polskie aglomeracje walczą o zlokalizowanie u siebie nowego centrum badawczego Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz jakie korzyści dla krajowej gospodarki może przynieść ta inwestycja.
- Czym różnią się oferty poszczególnych miast startujących w wyścigu.
- Jakie systemowe bariery i luki w państwowej strategii stanowią największe zagrożenie dla rozwoju sektora kosmicznego.