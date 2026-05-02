Kategorie artykułu: Biznes Sport Świat
Koszykarki WNBA będą milionerkami. Zyskały jednak również coś więcej
Koszykarki WNBA będą zarabiać nawet 1,4 mln dolarów rocznie, a ich pensje zostaną powiązane z przychodami ligi. Kluczowe zmiany obejmują jednak warunki pracy i nowe przywileje, które w męskiej NBA są standardem od dziesięcioleci.
02.05.2026, 07:00
Dopiero od dwóch lat zespoły WNBA mają obowiązek zapewnienia zawodniczkom prywatnego transportu na mecze. Raptem sześć lat temu nie było wymogu wynajmu jednoosobowych pokoi w hotelach podczas meczów wyjazdowych ani wypłaty pełnej pensji na urlopie macierzyńskim. Niektóre kluby robiły to z własnej woli, ale nie wszystkie.
Fot. Michelle Farsi/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zmieni się system wynagrodzeń koszykarek WNBA po wprowadzeniu nowej umowy CBA.
- Dlaczego udział zawodniczek w przychodach ligi wynosi 20 proc. i jakie ma to konsekwencje.
- Jakie pozapłacowe warunki pracy koszykarek ulegną poprawie dzięki nowej umowie.