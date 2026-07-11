Rewolucja na koszulkach w NBA i NCAA. Będą nowi sponsorzy
Kluby NBA masowo zmieniają sponsorów. Nowe naszywki zobaczymy m.in. na strojach Warriors, Lakers, Mavericks i Hornets. Po raz pierwszy w historii logotypy firm na koszulkach będą miały też drużyny uniwersyteckie. Sprawa budzi kontrowersje.
11.07.2026, 04:14
Przez lata rekordzistą był Rakuten, który płacił za logo na strojach Golden State Warriors aż 20 mln dolarów rocznie. Japońską firmę przebił jednak sponsor New York Knicks, Visit Abu Dhabi, który płaci klubowi aż 30 mln dolarów. W sezonie 2024/25 kluby NBA dostawały za naszywki sponsorskie na koszulkach aż 285 mln dolarów. Fot. Ryan Sun/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego coraz więcej klubów NBA zmienia sponsorów na koszulkach i ile mogą być warte takie umowy.
- Jakie firmy pojawią się na strojach Lakers, Warriors, Mavericks, Hornets i innych drużyn.
- Dlaczego pierwsze umowy sponsorskie w NCAA wywołały kontrowersje i jakie branże dominują wśród partnerów.