Rewolucja na koszulkach w NBA i NCAA. Będą nowi sponsorzy

Jako akredytowany dziennikarz NBA i FIBA co tydzień dostarczam wam najświeższe wiadomości zza kulis najlepszej koszykarskiej ligi świata. Polecam pozostałe teksty z serii „Rzut za ocean”.

Już od prawie dekady kluby NBA mogą mieć logotyp sponsora na strojach meczowych. Zmiana z początku wydawała się trudna do zaakceptowania. Kibice narzekali, że zaburzona zostanie estetyka koszulek. Niektóre kluby zwlekały nawet z poszukiwaniem nowego partnera, w obawie przed reakcją fanów.

Ostatecznie jednak wszyscy się do sponsorów przyzwyczaili. W dużym stopniu dzięki temu, jak subtelne są ich reklamy na koszulkach. Dziś logotypy firm widoczne są na trykotach wszystkich klubów NBA. Trudno się dziwić, bo umowy są bardzo lukratywne. Szczegółowe warunki kontraktów nie są znane, natomiast szacunki powalają.

Przez długi czas rekordzistami pod tym względem byli Golden State Warriors. Rakuten, japoński gigant e-commerce, płacił klubowi 20 mln dolarów rocznie. Dziewięcioletnie partnerstwo dobiegło jednak końca. Od przyszłego roku na koszulkach drużyny z Kalifornii zobaczymy spółkę technologiczną IREN. Umowa z firmą specjalizującą się w chmurze dla AI jest wieloletnia, natomiast nie wiadomo na jak długo i co ważniejsze, za ile.

Welcome to Dub Nation, @IREN_Ltd 👏



Golden State and IREN announced today a landmark multi-year global partnership that will include the IREN badge on all Golden State Warriors jerseys beginning with the 2026-27 season. pic.twitter.com/9dMeQihIaf — Golden State Warriors (@warriors) June 25, 2026

Jak to bywa przy tego typu umowach, Warriors mają zacząć korzystać z usług i produktów IREN. Podobne podejście prezentuje inna kalifornijska drużyna. Sacramento Kings podpisali właśnie umowę z Sutter Health, siecią przychodni. Jej logotyp będzie widoczny na koszulkach klubu, a zawodnicy i pracownicy Kings będą mogli korzystać z jej usług lekarskich. Przyda się, bo Kings mają czwarty najstarszy skład w lidze.

Trzymając się wątku kalifornijskiego nie można nie wspomnieć o Los Angeles Lakers, którzy jeszcze są w fazie poszukiwań nowego partnera. Klub ma słabość do azjatyckich firm. Przez lata reklamował platformę e-commerce o nazwie Wish, a potem firmę Bibigo, która jest azjatyckim odpowiednikiem europejskiego Knorra. Nie wiadomo, na kogo tym razem postawi. Na pewno negocjacji nie ułatwia fakt, że skład opuścił bardzo popularny LeBron James.

Podobnie jak wspomniani wcześniej Sacramento Kings, sponsorowani przez sieć przychodni są Charlotte Hornets. Od zeszłego roku reklamują na koszulkach Judi Health. Partnerstwo się sprawdza, ale klub połasił się na dodatkową gotówkę i znalazł drugiego partnera, którego logotyp pojawi się na tzw. bluzach rozgrzewkowych. To lokalny deweloper Foothills Building Group z Karoliny Północnej.

News: the Charlotte Hornets have announced Foothills Building Group as the team’s first ever shooting shirt patch partner.



These patches will only be for the warmup shirts, and won’t replace the Judi Health logos on all the jerseys. pic.twitter.com/It8RbJua6e — Will Eudy (@WillEudyNBA) July 7, 2026

Tego typu podejście jest coraz częstsze. Od 2021 r. logo sponsora można mieć też na strojach rozgrzewkowych. Przychodów nigdy dosyć, a skoro można podpisać dwie umowy sponsorskie, to grzech nie skorzystać. Wizerunek logotypu firmy na koszulkach rozgrzewkowych, a nie meczowych, wydaje się mniej prestiżowy. Tymczasem na rozgrzewkowych trykotach pojawiają się naprawdę duże firmy jak np. IBM w przypadku Toronto Raptors.

Najliczniej reprezentowaną branżą na koszulkach w NBA są finanse. Do długiej listy reprezentantów tej branży – Sun Life Financial, PayPal, Sezzle, Robinhood – dołączyły właśnie dwie firmy. Dallas Mavericks zamienili jednych finansistów na drugich. Pożegnali się z firmą Chime i podpisali nową, wieloletnią umowę z bankiem JPMorgan Chase. To logo Chase, czyli banku detalicznego instytucji, pojawi się na strojach teksańskiego klubu. Tylko w obszarze metropolitalnym Dallas aż 2,9 mln osób ma konto w Chase, więc partnerstwo ma sens. Nie mówiąc już o kolorystyce.

Za to Utah Jazz podpisali nowy kontrakt z HealthEquity, jednym z największych amerykańskich dostawców zdrowotnych kont oszczędnościowych, czyli takich, z których pieniądze na preferencyjnych zasadach podatkowych mogą zostać przeznaczone na leczenie. HealthEquity będzie na koszulkach, ale też wesprze inicjatywy społeczne klubu, jak nowe stypendium dla młodych czy akcja promocji czytania dzieciom.

Two historic Utah organizations, joining forces in the pursuit of wellness, innovation and investing in people.



Beginning in the 2026-27 NBA season, HealthEquity will become the official jersey patch partner of the Utah Jazz.#TakeNote presented by @HealthEquity pic.twitter.com/zasBMletkS — Utah Jazz (@utahjazz) June 17, 2026

Firmy zawsze, poza dostarczeniem logotypu na stroje, angażują się w różne inicjatywy klubów. Robią jednak więcej niż minimum, jeżeli pochodzą z tego samego miasta lub prowadzą działalność w tym samym mieście, co klub. HealthEquity powstało w Utah, niedaleko Salt Lake City i tam ma najwięcej klientów.

Właśnie na taki model działania – wsparcie ze strony lokalnych firm – liczono w NCAA. Liga uniwersytecka po raz pierwszy w historii pozwoliła drużynom na umowy sponsorskie i pokazywanie logotypów firm na koszulkach, począwszy od sezonu 2026/2027. Od kilku lat uniwersytety muszą płacić swoim zawodnikom za wykorzystanie ich wizerunku w celach komercyjnych, więc ma to być ich sposób na podreperowanie przychodów.

Sprawy przybrały jednak dość niespodziewany obrót. Fakt, mamy kilka przyjemnych i sensownych umów, jak ta między uczelnią Wiconsin a ogólnokrajową siecią fast-foodów Culver’s, która powstałą niedaleko kampusu. Reszta to jednak dość kontrowersyjne kontrakty. Dla przykładu nie jeden zespół, ale cała konferencja BIG XII składająca się z 12 uniwersytetów, podpisała gigantyczną umowę z Monster Energy, opiewającą w sumie na 20 mln dolarów rocznie.

Sprzedaż energetyków nie jest w USA zabroniona na poziomie federalnym, ale niektóre hrabstwa wprowadziły lokalne ograniczenia sprzedaży nieletnim. Taka umowa, kiedy koszykówkę oglądają też dzieci, powoduje niemałe emocje. Nie większe jednak niż umowa podpisana właśnie przez Kansas Jayhawks. Na koszulkach jednej z najbardziej znanych drużyn uniwersyteckich będzie kryptowaluta XRP. Jej twórca, właściciel firmy Ripple, studiował w Kansas, więc umowę uniwersytet tłumaczy jako chęć współpracy z absolwentem.

Kansas is slated to announce a five-year deal with digital finance company Ripple that will feature XRP cryptocurrency patches across all athletic uniforms, @SBJ has learned.



Sources suggest it’s among the most lucrative college jersey patch deals to date. pic.twitter.com/LJVm0UcPr8 — Ben Portnoy (@bportnoy15) July 8, 2026

Drużyny NCAA każdego dnia pospisują nowe umowy i sprawa jest rozwojowa, co nie dziwi, zważając na to, jak nowe jest prawo, umożliwiające pozyskiwanie sponsorów. Już teraz widać, że podobnie jak w NBA dominują finanse i służba zdrowia. Co ciekawe, dużo jest też organizacji non-profit. Są twórcy stypendiów dla młodzieży, organizacje w wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności i grupa lobbująca zmiany prawne z nakierowaniem na kwestie społeczne. Za to Washington State sponsorowany jest przez... Skonfederowane Plemiona Rezerwatu Colville, czyli Indian zamieszkujących rezerwat w północnej części stanu Waszyngton.