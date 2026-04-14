Krzysztof Bajołek wspiera się w inwestowaniu sukcesorami: „Jestem przedsiębiorcą z krwi i kości” (WYWIAD)
Sprzedaż modowych marek House i Mohito za prawie 400 mln zł otworzyła w jego życiu nowy rozdział. Połowę majątku zainwestował w nieruchomości, papiery wartościowe, fundusze i startupy. Resztę włożył w dwa kolejne biznesy: Medicine i Answear.com. – Inwestowanie moje i brata jest już ściśle powiązane z sukcesją – mówi Krzysztof Bajołek, twórca m.in. Artmana.
14.04.2026, 05:15
Krzysztof Bajołek po sprzedaży pierwszej firmy wciąż koncentruje się na prowadzeniu dwóch kolejnych. W inwestowaniu wspiera go nie tylko brat, ale też kolejne pokolenie rodziny. Fot. materiały prasowe/Answear.com
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Krzysztof Bajołek podszedł do dywersyfikacji majątku po sprzedaży pierwszej firmy.
- Na jakich spółkach do tej pory tracił i zarabiał na giełdzie oraz jakie wnioski z tego wyciąga.
- W jaki sposób dobiera do portfela startupy z różnych branż i czym się kierował, wybierając fundusze venture capital i private equity.