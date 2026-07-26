Małe kluby z MLS znalazły patent na wielkie gwiazdy. Przyciągają czymś więcej niż pieniędzmi
MLS to już nie tylko Los Angeles, Nowy Jork, Miami czy Chicago. Kluby z mniejszych miast coraz lepiej przyciągają najlepszych piłkarzy świata. Odkryły, że nie interesują ich wyłącznie pieniądze i sława, ale coś więcej.
26.07.2026, 04:32
Na pierwszym planie Antoine Griezmann z Orlando City, a w tle Timo Werner z San Jose Earthquakes. Obaj piłkarze, kiedyś znani w Europie, niedawno dołączyli do MLS.
Fot. Lyndsay Radnedge/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images
Fot. Lyndsay Radnedge/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego gwiazdy światowej piłki coraz częściej wybierają małe kluby MLS.
- Jak Charlotte FC, Vancouver Whitecaps i Orlando City prowadzą negocjacje transferowe z największymi piłkarzami.
- Co sprawia, że MLS zaczyna skuteczniej rywalizować o zawodników nawet z ligą saudyjską.