Małe spółki gwiazdami amerykańskiej giełdy. Rosną najmocniej od 35 lat
Niedawno inwestorzy omijali je szerokim łukiem. Dziś małe amerykańskie spółki są jednymi z gwiazd Wall Street. Największą popularnością cieszą się jednak podmioty, które nie mają zysku.
23.07.2026, 04:15
W tym roku indeksy Russell 2000 i S&P SmallCap 600 urosły bardziej niż Nasdaq i S&P 500. Fot. David Dee Delgado/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego małe amerykańskie spółki osiągają w 2026 r. najlepsze wyniki od kilkudziesięciu lat.
- Co napędza wzrosty indeksów Russell 2000 i S&P SmallCap 600.
- Które małe spółki rosną najszybciej i jakie ryzyka wiążą się z ich wycenami.