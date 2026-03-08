Kategorie artykułu: Lifestyle Społeczeństwo
Media społecznościowe, gry komputerowe, internet i… pornografia. Świat dzieci przesycony jest seksem
Usta w „dzióbek”, kuse stroje, wyzywające pozy – na takie zdjęcia dziewcząt i chłopców łatwo natknąć się w internecie i mediach społecznościowych. Pod nimi pojawiają się setki serduszek i komentarzy. Zdaniem Anny Borkowskiej, autorki raportu NASK, młodzi ludzie, chcąc zwiększyć zasięgi w sieci, coraz częściej decydują się na seksualizowanie własnego wizerunku.
Dostęp do mediów społecznościowych może stanowić poważny problem w prawidłowym rozwoju dzieci. Fot. Getty Images
