Stop hejtowi, czas na wsparcie. Ewa Chodakowska rusza z nową kampanią

O problemie otyłości w Polsce Ewa Chodakowska mówiła już wcześniej, m.in. podczas startu Platformy Sportowej Pracodawców RP.

– Około 9 mln Polaków cierpi na otyłość, a prognozy są jeszcze bardziej zatrważające. W 2050 r. otyłość – choroba-matka innych chorób – może dotknąć nawet 50 proc. naszych rodaków – mówiła wówczas znana trenerka, która została wybrana przewodniczącą platformy.

Pomóc w walce z otyłością wśród Polaków ma kampania społeczna fundacji Ewy Chodakowskiej. Twórcy projektu stawiają sobie za cel nie tylko wsparcie osób z problemem otyłości, ale także zmianę ich postrzegania w społeczeństwie.

– Przez 15 lat tworzyłam narzędzia dla osób, które same przychodziły do mnie po pomoc. Dziś świadomie wychodzę poza swoją bańkę, by dotrzeć do tych, którzy wciąż sparaliżowani są wstydem. Musimy to głośno powiedzieć: choroba otyłościowa to nie kwestia wyglądu czy braku silnej woli. To groźna choroba przewlekła, która skraca życie. Chcę zatrzymać narrację opartą na winie i zawstydzaniu, bo ze wstydu rodzi się izolacja i autodestrukcja, a nie zdrowie. Przez moją fundację wyciągam rękę do osób, które nie wierzą, że zasługują na wsparcie. To nasze wspólne zobowiązanie – musimy działać teraz, by ratować przyszłość kolejnych pokoleń – zaznacza Ewa Chodakowska.

Zespół ekspertów zaangażowanych w projekt

W projekt włączyło się grono ekspertów m.in. ze świata medycyny, którzy odpowiadają za merytoryczną odsłonę kampanii. Zespół tworzą: dr hab. n. med. Anna Jeznach-Steinhagen, prof. Maciej Banach, dr n. med. Luiza Napiórkowska, prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska, dr hab. n. med. Karolina Kędzierska-Kapuza, dr Dorota Cybulska, dr n. med. prof. Michał Dwornik, lek. med. Michał Domaszewski, mgr Katarzyna Kucewicz, Katarzyna Miller i prof. dr hab. n. med. Paweł Łęgosz.

– Choroba otyłościowa dotyka ponad 9 mln osób w Polsce, ta liczba będzie rosła. To nie jest tylko problem medyczny, z którym obecnie potrafimy sobie radzić, zarówno metodami niefarmakologicznymi i nowymi innowacyjnymi lekami. Niestety wciąż nierzadko jest to choroba, która może wiązać się z wykluczeniem społecznym, stygmatyzacją, samotnością, brakiem wsparcia, zaburzeniami lękowymi czy depresją. Dlatego tak ważne jest wsparcie psychologiczne, wsparcie najbliższych, ale także lekarza prowadzącego, by wspólnie zmierzyć się z nią i wygrać – podkreśla prof. Maciej Banach.

Profesor uważa, że pacjent ma prawo nie wiedzieć, nie rozumieć choroby, ma prawo się bać się i zadawać pytania. Rolą lekarza jest udzielić tych informacji.

– Uzyskana wiedza pozwoli bowiem pacjentowi stosować się do zaleceń, by nie tylko walczyć z samą chorobą otyłościową, ale uniknąć wszystkich jej groźnych powikłań. To istotna kwestia w komunikacji, której tak często nam medykom wciąż brakuje. Ogromnie się cieszę i gratuluję Ewie Chodakowskiej zainicjowania kampanii „Pokochaj swoje ciało. Ocal swoje życie”. To właśnie takie starania z rzeszą wspaniałych zaangażowanych osób, uzupełniają nasze działania lekarskie. Pozwalają także być znacznie bardziej skutecznym we wspólnej walce o rozwiązania systemowe – zaznacza prof. Maciej Banach.

W kampanię włączyły się również osoby, które dzięki Ewie Chodakowskiej przeszły niesamowitą metamorfozę, pozbyły się zbędnych kilogramów i zmieniły swoje życie. Fot. Materiały prasowe Fundacja Ewy Chodakowskiej

Stop hejtowi. Otyłość to nie powód do wstydu

Fundamentem kampanii jest pokazanie, że choroba otyłościowa nie jest kwestią wyglądu, lecz złożonym procesem metabolicznym, a walka z hejtem i obrażaniem osób mających problem z nadwagą, wymaga zaangażowania całego społeczeństwa. Mają w tym pomóc ambasadorzy projektu – osoby, które same przeszły drogę leczenia i redukcji. Także znane postacie, które przez swoją działalność m.in. w mediach społecznościowych na szeroką skalę mają pomoc w uświadamianiu na temat choroby oraz pokazać, że proces leczenia i powrotu do zdrowia powinien odbywać się w atmosferze godności, a nie wstydu. W projekt zaangażowali się m.in. Julia Kuczyńska znana jako Maffashion, Joanna Przetakiewicz, Julia Wieniawa, Lidia Popiel, Akop Szostak, Kornelia Wieczorek, Katarzyna Miller, Kinga Zawodnik, Michał Słania czy Vanessa Florczak. Włączyła się także Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka, która objęła kampanię patronatem honorowym.

– Cieszę się, że rusza ta kampania, ponieważ mamy bardzo niepokojące dane w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Kiedy rozmawiamy na temat kondycji dzieci, widzimy, że dzieci mierzą się z różnymi wyzwaniami. Jednym z nich jest dostęp do internetu i często przez to brak ruchu. Prawy kciuk – bo jesteśmy najczęściej praworęczni – to obecnie najbardziej wyćwiczona część ciała u dzieci, ponieważ dzieci coraz więcej spędzają czasu z telefonem.

Mamy coraz mniejszy nawyk ruszania się. Coraz częściej zostajemy w domach, i to nie tylko dzieci, ale całe rodziny. Jesteśmy przerażeni tym, co się dzieje w najmłodszej grupie wiekowej, chociażby w przedszkolach. Nasze nowe badania pokazują, że dzieci nie potrafią wykonywać podstawowych ćwiczeń jak np. fikołki, skakanie, przewroty, które w naszych czasach – kiedy chodziliśmy do przedszkola, do zerówki – były czymś naturalnym. Teraz to zanika, a skala dzieci, które mierzą się z otyłością, wzrasta. Dlatego bardzo ważne jest uświadamianie na temat otyłości, że jest to choroba, którą należy leczyć – stwierdza Monika Horna-Cieślak.

Silne wsparcie kampanii

Organizatorzy kampanii oferują kompleksowy ekosystem wsparcia: materiały edukacyjne oparte na rzetelnej wiedzy medycznej w formie bezpłatnych e-booków, narzędzia praktyczne takie jak profesjonalne plany dietetyczne i treningowe, a także proponują wydarzenia na żywo, dające realne wsparcie w procesie zdrowienia.

Dodajmy, że kampania została sfinansowana z grantu Konsorcjum Filantropijnego, ze środków uzyskanych podczas TOP CHARITY Auction.

– Choroba otyłościowa to nie tylko statystyka medyczna – to mur wstydu, który jako społeczeństwo musimy zburzyć. Finansując ten projekt, inwestujemy w godność drugiego człowieka i w zdrowie przyszłych pokoleń. To dowód na to, że nowoczesna filantropia buduje sieć wsparcia tam, gdzie system zawodzi – mówi Sylwia Dobrzycka, przewodnicząca rady Konsorcjum Filantropijnego.

Jak dodaje Omenaa Mensah, inicjatorka Konsorcjum Filantropijnego i Omenaa Foundation, kampania jest kolejnym przykładem modelowej współpracy biznesu i trzeciego sektora na rzecz poprawy standardów zdrowia publicznego w Polsce.

– W Konsorcjum Filantropijnym wierzymy, że wielkie zmiany społeczne wymagają odwagi i łączenia sił. Kiedy rok temu podczas Wielkiej Aukcji Charytatywnej przedsiębiorcy otworzyli swoje serca, wiedzieliśmy, że te środki muszą trafić tam, gdzie problem jest realny, bolesny i często zamiatany pod dywan – podsumowuje Omenaa Mensah.

Główne wnioski Otyłość wymaga systemowego i empatycznego podejścia. Ogólnopolska kampania społeczna „Pokochaj swoje ciało. Ocal swoje życie”, pokazuje, że skuteczna walka z chorobą otyłościową wymaga nie tylko leczenia medycznego, ale także zmiany języka debaty publicznej, wsparcia psychologicznego oraz zaangażowania instytucji państwowych i organizacji społecznych. Tylko kompleksowe działania mogą realnie poprawić sytuację milionów pacjentów w Polsce. Koniec z narracją wstydu – czas na edukację i solidarność społeczną. Zmiana postrzegania osób chorujących na otyłość to kluczowy element profilaktyki i leczenia. Eliminacja stygmatyzacji oraz budowanie świadomości, że otyłość jest chorobą przewlekłą, może zwiększyć gotowość pacjentów do szukania pomocy i przestrzegania zaleceń terapeutycznych. Ma w tym pomoc sztab osób zaangażowanych w kampanię. Inwestycja w zdrowie przyszłych pokoleń zaczyna się dziś. Alarmujące dane dotyczące dzieci i młodzieży pokazują, że bez zdecydowanych działań problem będzie narastał. Edukacja zdrowotna, promocja aktywności fizycznej oraz wsparcie rodzin powinny stać się jednym z priorytetów zdrowia publicznego w Polsce.

Napisaliśmy o tym, bo uznaliśmy to za ważne i ciekawe. Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO, należący do Omeny Mensah i Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.