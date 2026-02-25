Kategorie artykułu: Lifestyle Społeczeństwo
Stop hejtowi, czas na wsparcie. Ewa Chodakowska rusza z nową kampanią
Wystartowała ogólnopolska kampania społeczna „Pokochaj swoje ciało. Ocal swoje życie”, której jednym z głównych celów jest pomoc osobom z otyłością. Inicjatorem projektu jest nowa fundacja Ewy Chodakowskiej.
25.02.2026, 16:36
Kampania społeczna „Pokochaj swoje ciało. Ocal swoje życie” powstała z inicjatywy nowej fundacji Ewy Chodakowskiej. Fot. Materiały prasowe Fundacja Ewy Chodakowskiej
Z tego artykułu dowiesz się…
- Skąd pomysł na kampanię„Pokochaj swoje ciało. Ocal swoje życie”.
- Jakie są główne cele projektu.
- Które osoby zaangażowały się w kampanię.