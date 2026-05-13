Duże spółki ciągną GPW w górę. Podsumowanie notowań 13 maja 2026 r.

Ok. godz. 16 WIG20 zwyżkował o 1,7 proc. do poziomu 3578,47 pkt , WIG zyskiwał 1,21 proc. do poziomu 131 729,35 pkt., mWIG40 spadał o 0,26 proc. 9011,03 pkt, a sWIG80 tracił 0, 2p proc. (30660,3 pkt).

Trump spotyka się z XI, w USA inflacja w górę

W środę uwaga obserwatorów rynku akcji skupiała się przede wszystkim na pierwszej od 2017 r. wizycie prezydenta Donalda Trumpa w Chinach. Wśród spodziewanych tematów jego rozmów z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem są napięte relacje handlowe, wojna USA z Iranem i Tajwan.

Po otwarciu sesji w USA S&P 500 tracił 0,05 proc. i wynosił 7398 pkt.

Jak dowiedzieliśmy się przed otwarciem w sesji w USA, inflacja PPI w USA w kwietniu wzrósł o 1,4 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, w ujęciu rok do roku wzrosły o 6 proc. Oczekiwano wzrostu o 0,5 proc. m/m i 4,9 proc. r/r. W ujęciu bazowym PPI wzrósł o 1 proc. m/m i 5,2 proc. r/r. Tu szacowano wzrost o 0,3 proc. m/m i 4,3 proc. r/r.

Domański widzi Polskę w top 2 europejskich gospodarek za 10 lat

Rano w trakcie konferencji Impact'26 minister finansów Andrzej Domański wyraził opinię, że Polska może być w top 3 europejskich gospodarek w perspektywie 10 lat.

Polska nie jest już wyłącznie krajem nadrabiającym zaległości wobec Zachodu – zauważył Domański. Minister finansów przekonywał, że kolejnym etapem rozwoju, który daje nam szansę na to, żeby za 10 lat Polska była w top 3 europejskich gospodarek, ma być budowa własnych technologii, silniejszego kapitału i większej odporności gospodarczej.

KGHM napędza WIG20. Ceny miedzi rekordowe

W WIG20 ok. godz. 16 zwyżkowała większość spółek, a najmocniej – ok. 8,64 proc. – akcje Modivo, które na początku sesji zniżkowały.

W górę szły także notowania KGHM (+6,09 proc.) i Allegro (+4,86 proc.). Obie spółki wkrótce opublikują raporty za pierwszy kwartał 2026 r. – KGHM w środę po sesji, a Allegro w czwartek przed rozpoczęciem notowań.

Konsensus PAP Biznes zakłada, że KGHM w pierwszym kwartale 2026 r. wypracował 11,9 mld zł przychodów i 4,9 mld zł skor. EBITDA. Z kolei dla Allegro analitycy oczekują 2,8 mld zł przychodów, 867,6 mln zł adj. EBITDA, 588,9 mln zł EBIT i 354,4 mln zł zysku netto j.d.

Notowania KGHM wspierają rekordowe ceny miedzi. Notowania miedzi na giełdzie metali LME w Londynie przekraczają 14 000 dolarów za tonę.

Daniel Kostecki, główny analityk rynkowy w polskim oddziale CMC Markets, ocenił w komentarzu, że popyt związany z AI, data center i szerzej rozumianą elektryfikacją pomaga utrzymać ceny bardzo wysoko, ale najważniejszym motorem wzrostu obecnie jest ograniczona podaż przez globalny niedobór kwasu siarkowego, który utrudnia pracę kopalniom i hutnictwu.

– Do tego napięcia związane z Iranem i ograniczoną żeglugą przez cieśninę Ormuz, a także chińskie restrykcje eksportowe na kwas siarkowy zmniejszają jego podaż. Innymi słowy, problem nie dotyczy już tylko samej rudy, ale także całego zaplecza, które pozwala ją zamienić w metal gotowy do sprzedaży – ocenił Daniel Kostecki.

KGHM notował najwyższe obroty na rynku, które przekraczały 312 mln zł, podczas gdy obroty drugiego w kolejności Dino Polska to blisko 142 mln zł.

Prawie 1 proc. zyskują akcje Grupy Kęty, a na plusie są także notowania banków – mBank rośnie o 1,84 proc., Erste BP 2,06 proc., PKO BP 1,48 proc., Alior 1,66 proc., a Pekao o 1,17 proc.

Najmocniej wśród blue chipów traciły akcje Dino Polska (-1,63 proc.) i Tauronu (-1,47 proc.).

Zarząd PZU proponuje na wypłatę dywidendy przeznaczyć 4,1 mld zł – poinformowała spółka. Oznacza to, że posiadacze akcji największego ubezpieczyciela w naszym kraju mogliby liczyć na 4,8 zł za walor.

Kurs PZU rósł o 0,73 proc.

Główne wnioski Silny WIG20 przy słabości mniejszych spółek cechował sesję GPW 13 maja 2026 r. Główne indeksy zachowywały się rozbieżnie – WIG20 wyraźnie rósł (ok. +1,7 proc.), podczas gdy mWIG40 i sWIG80 spadały. KGHM motorem wzrostów. Kurs KGHM znacząco rósł, gdy ceny miedzi biją rekordy, a prognozy sugerują dalsze wzrosty. Problem nie dotyczy już tylko samej rudy, ale także całego zaplecza, które pozwala ją zamienić w metal gotowy do sprzedaży – ocenił analityk CMC Markets Daniel Kostecki. Napięcia związane z Iranem i ograniczoną żeglugą przez cieśninę Ormuz, a także chińskie restrykcje eksportowe na kwas siarkowy zmniejszają jego podaż.

Źródło: PAP, XYZ